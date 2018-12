Damp: Familieferie i vandkanten

Er man til hav, strand og havn er Ostsee Resort Damp en mulighed for børnefamilier, hvor der både er plads til børnene og de voksne. Her er der mulighed for at få et hotelværelse med udsigt til Østersøen eller at vælge en feriehytte, hvis man ønsker at være sig selv. Også i julen og nytåret er stedet godt besøgt af både danske og tyske gæster.

Selv i de kolde vintermåneder kan stranden lokke turister til byen Damp. Også når Østersøens sommerbløde bølger forvandler sig i den kolde stride vintervind, kommer de besøgende. Og et af attraktionerne er Ostsee Resort Damp. -Vi er et ferieresort, der først og fremmest henvender sig til familier med børn. Vi har dog også ældre gæster, som efterspørger nærheden til vandet og naturen, siger Lars Freynhagen, der har ansvaret for marketing af Ostsee Resort Damp. Det er et ferieresort lige i strandkanten i Damp. Ud over de 400 værelser udlejer Ostsee Resort Damp også 200 feriehuse ikke langt fra stranden og havnens fiskerbåde.

Kort om Ostsee Resort Damp Ostsee Resort Damp har 400 værelser og 200 feriehuse til udlejning hele året.



Dette resort har en række restauranter, barer og andre steder at vælge imellem for de besøgende.



Indendørs sportscenter og et badeland er andre af stedets tilbud. Området har også en nudiststrand og en strand, hvor hunde er tilladt.

Ostsee Resort Damp ser sig selv som et ferieresort, der først og fremmest henvender sig til familier med børn. Også ældre gæster kommer for at opleve nærheden til vandet og naturen. Foto: Frederik Roeh

Et tårn i landskabet Damp ligger små 60 kilometer syd for grænseovergangen ved Kruså, hvor man efter at have passeret Flensborg, bevæger sig ud på landet. Landevejen slanger sig gennem små landsbyer, forbi marker og skove, indtil man kan se en hvid bygning med blå, grønne og gule altaner tårne sig op i horisonten. Et uvant syn efter de landlige omgivelser, man lige har passeret. Dette er hovedbygningen i Ostsee Resort Damp, der henvender sig bredt til både tyske og udenlandske gæster. Ikke alle ansatte taler dansk, men Lars Freynhagen understreger, at så har de en kollega, som behersker sproget. Lars Freynhagen fortæller, at Ostsee Resort Damp tilbyder en række aktiviteter lige fra bowlingbane til finsk sauna. -Vi har også en indendørsbane til gæster, der løber på inliner. Der er fodbold- og volleyballbane. Det hele findes i bygninger, der ligger inden for gåafstand fra hovedbygningen, fremhæver han.

Solnedgang ved havnen i Damp. PR-foto

Book i tide Ifølge Lars Freynhagen er Ostsee Resort Damp fuldt optaget i sommerhalvåret, men også i vinterhalvåret er der feriegæster, som tager til denne del af Nordtyskland. En række af feriehusene er udstyret med kamin og brænde, hvilket er særligt efterspurgt i denne årstid. -Vi har også tilbud i forbindelse med jul og nytår. Og vores forskellige tilbud om jule- og nytårsbuffet er altid vanvittigt populære. Og her gælder det om at booke et ophold i tide, understreger han.