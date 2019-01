Concordia giver gode råd: Uden rejseforsikring kan ferien blive dyr

Det er en god idé at huske rejseforsikringen, når du skal uden for Danmarks grænser. Det gælder også en sviptur over grænsen til Tyskland, for er uheldet ude, kan det nemt blive en dyr affære.

Det kan godt være, du hører til den del af befolkningen, der sjældent bliver syg og aldrig har været indlagt på hospitalet. Men derfor bør du stadig tegne en rejseforsikring, hvis du skal uden for landets grænser.

I hvert fald hvis du spørger Anne Stougaard Andersen, der er forsikringsrådgiver hos Concordia Forsikring.

- Førhen dækkede det gule sygesikringskort hjemtransport og behandling i udlandet. I dag dækker det ikke hjemtransport. Og rejser du til et EU-land, bliver du behandlet som EU-borger. Hvis der er egenbetaling på behandlingen, kommer du selv til at hænge på regningen. Hvis du har en rejseforsikring, får du dækket omkostningerne og bliver transporteret hjem. Det er derfor en rejseforsikring er vigtig, siger hun.

Rejser du uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz er der slet ingen hjælp at hente, hvis du ikke har en rejseforsikring.

Selvom rejsen kun er en endagstur over grænsen til Tyskland for at handle, kan du aldrig vide, hvad der sker.

- Du kan blive involveret i et færdselsuheld og komme på sygehuset i Flensborg. Eller du kan falde og få et benbrud i Neümunster, selvom du kun er der en halv time, siger Anne Stougaard Andersen.

Rejseforsikringen dækker også, hvis du er nødt til at afbryde din rejse og tage hjem, fordi en af dine nærmeste pårørende bliver ramt af sygdom eller går bort, mens du er ude at rejse.

Hvis du selv ligger for døden, mens du er i udlandet, dækker rejseforsikringen, at to pårørende kan rejse ud til dig for at sige farvel.

- Jeg mener, at man bør have en rejseforsikring. Ellers skal man i hvert fald have en god aftale med sin bankrådgiver, siger Anne Stougaard Andersen.