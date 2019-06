Club la Santa på Lanzarote: Blandt en masse sportsaktiviteter er der også plads til dans

Elisabeth Dalsgaard underviser mest på dansk, men får lidt engelsk ind for de udenlandske deltageres skyld. I kampens hede kan det godt blive ret sjovt, som for eksempel "you have to feel lækker" eller "If you have lidt overskud". - Det er altså svært lige at finde rigtige ord, når det skal gå hurtigt, siger hun undskyldende - og kursisterne ler overbærende. Foto: Bob Foy