Mellem 11 og 36 euro. Så meget koster det pr. nat at overnatte på campingpladser i Europa. Det har den internationale campingportal Camping.info fundet frem til ved at analysere priser på over 23.000 campingpladser i Europa. Det dyreste land er Schweiz (pris 35,34 euro). Derefter følger Italien, Kroatien og Spanien. I den anden ende af skalaen ligger Hviderusland (11,29 euro), Moldavien, Nordmakedonien og Albanien. /mepje