- Man kan aldrig konkurrere med pris og beliggenhed. Det er en ekstra-ting, som gæster sætter pris på, og det er med til at skabe loyalitetsfølelse. Og man kan se, at de ansatte prioriterer at være et sted, der har en ansvarlig profil, siger miljøchefen.

- Det handler om at belønne dem, der gør noget godt, i stedet for at straffe dem, der gør det mindre godt. Det handler især om at motivere til at gøre noget ekstra, siger Mikal Holt Jensen.

For at blive Green Key-certificeret skal hotellet leve op til en række kriterier. Blandt andet er der regler for, hvor meget vand, der må løbe ud af vandhanerne ad gangen, at man skal forsøge at bruge de mest optimale miljøløsninger og sortere affaldet.

- Vi kan se, at flere vil være med. Og vi oplever generelt i branchen, at der er fokus på at være grøn. Mange vælger at bruge miljømærksningsordningen, fortæller Mikal Holt Jensen, der er miljøchef hos Green Key.

I hvert fald er der kommet et øget fokus på bæredygtighed på hoteller, campingpladser og konferencecentre. Det mærker man hos Green Key, en del af brancheorganisationen Horesta, der står for at miljøcertificere hoteller, campingpladser og konferencecentre. Ordningen er international og tæller 58 lande.

De fleste af os er nok klar over, at det er en god idé at spare på vandet og huske at slukke lyset, når man forlader sit hjem. Og mange af os ønsker at tage vores grønne vaner med, når vi skal på ferie.

Du behøver ikke droppe eksotiske udlandsrejser, men jo oftere du holder ferie tættere på, hvor du bor, des bedre er det for miljøet.Lej en miljøvenlig bil, som kører langt på literen. Planlæg gerne din rute, så du bruger mindre brændstof.Fly er den transportform, der udleder mest CO2. Skal du flyve, så vælg et direkte fly og undgå så vidt muligt mellemlandinger. Det sparer både tid og energi at flyve direkte. Vælg desuden et flyselskab med fokus på miljøet og nye fly, der er mindre belastende for miljøet end gamle fly.Offentlig transport er mere bæredygtig end privat transport. Og tog er bedre end bus.Hvis din rejse går til fattige lande, kan du støtte lokalbefolkningen ved at spise på lokale restauranter og bo på lokale overnatningssteder. På den måde sikrer du, at dem, som lever med turismen også får gavn af den.Drik vand fra vandhanen i stedet for kildevand på flaske, hvis du holder ferie i Danmark. Købevand på flaske koster 1500 gange så meget energi at fremstille som tilsvarende mængde vand fra vandhanen.Kilde: www.greenkey.dk

Et hak opad

Mikal Holt Jensen kan mærke, at der er et øget fokus på miljø og bæredygtighed for tiden.

- Det har fået et hak opad i den senere tid. Der er kommet meget mere fokus på brugen af plastic, og på vores CO2-forbrug i forbindelse med flyrejser. Vores holding er ikke, at man skal stoppe med at tage på ferie, men at man skal gøre det på en anden måde ved at vælge virksomheder, der gør noget for at være mere bæredygtige, siger han og tilføjer, at de grønne tiltag ofte sker, uden gæsten nødvendigvis lægger mærke til det.

- Man laver besparelser, gæsten i mange henseende ikke opdager. De opdager for eksempel ikke, at lyset slukkes, når de forlader værelset, eller at vandet i vandhanene er blandet med luft, siger han.

Nogle virksomheder bruger miljøcertificeringen aktivt i deres markedsføring. Og nogle bruger mærkningen som afsæt til at lave en yderligere indsats, hvor de går endnu mere i dybden med bæredygtighed.

På www.greenkey.dk kan du se de steder, der er omfattet af Green Key-ordningen.