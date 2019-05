Bo på Lionel Messis hotel på Ibiza

To af verdens bedste fodboldspillere og i flere år rivaler i den spanske liga, Lionel Messi, FC Barcelona, og Cristiano Ronaldo, tidligere Real Madrid, nu Juventus F.C., ejer begge luksushoteller. De er dog ikke i konkurrence med hinanden, da Messis ligger på den spanske ø Ibiza, mens Ronaldos ligger på Madeira, hans føde-ø.

Ronaldos hotel, CR7, har vi tidligere omtalt på denne plads. Messis boutiquehotel, MiM Ibiza Es Vivé, er mindre kendt, men har dog allerede vundet adskillige priser. Det er opført i art deco-stil og består af 53 individuelt indrettede værelser. Fælles for dem er dog, at badeværelserne er i marmor.

Hotellet ligger blot 50 meter fra en strand og har som alle luksushoteller nu om dage en spaafdeling. Om aftenen kan gæster og udefrakommende søge mod Experience Bar, som er indrettet med loungemøbler, og som måske leder tankerne hen mod intime natklubber i Paris, London eller New York.

Søgning på hotellets hjemmeside på en tilfældig valgt ankomstdato (18. juni) giver følge resultater: 107 euro (803 kroner) for et meget lille værelse til en single eller "et meget forelsket par", som det formuleres. 152 euro (1140 kroner) for et "design room" på 15 kvadratmeter. /thor