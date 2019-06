Mange har nok ærgret sig over at være den, der trak nitten, da tjansen som chauffør til og især fra ølsmagning på et lokalt bryggeri skulle uddeles. I Refsvindinge gør de op med det dilemma med deres populære koncept Beer, Bed & Breakfast, hvor bryggeriets gæster overnatter i hytter ved siden af bryggeriet efter en dag med ølsmagning, rundvisning og bålhygge.

Man skal være hurtigt ude, hvis man vil overnatte på Bryggeriet Refsvindinge tæt på Nyborg. Bryggeriets koncept Beer, Bed & Breakfast er en stor succes, og hvert år fyldes ordrebogen, længe før sæsonen sætter ind. Sæsonen 2019 er for længst udsolgt, og overnatningerne i bryggeriets hytter i 2020 går som varmt brød. Her er knap 75 procent af overnatningerne solgt. Lars Bæk Pedersen er bryggeriarbejder ved Bryggeriet Refsvindinge og har i mere end 10 år fungeret som foredragsholder på bryggeriet. Han giver både foredrag om bryggeriet ude af huset og under bryggeriets rundvisninger. - Det går eddermame stærkt. Jeg tror, det skyldes, at konceptet er noget, folk kan forholde sig til. Vores Beer, Bed & Breakfast foregår fuldstændig nede på jorden, hvor alle kan være med, siger Lars Bæk Pedersen. Idéen til konceptet blev ført ud i livet i 2013, da bryggeriet opførte de syv hytter, der hver huser op til fire sovende gæster. Sæsonen sætter ind i april og slutter med udgangen af september, og gæster overnatter torsdag, fredag og lørdag. Det sker, at samtlige hytter bookes af en virksomhed, men oftest er bryggeriets gæster mindre grupper, som hver booker en hytte. - Folk hygger sig og møder hinanden på kryds og tværs. Så spredes ordet og nye kommer til, men vi har også mange gengangere.

Beer, bed & Breakfast Bryggeriet Refsvindinge kombinerer ølsmagning, bålhygge og overnatning.Sæsonen indledes 15. april og slutter 1. oktober. Sæsonen 2019 er udsolgt, mens man skal skynde sig, hvis man vil booke en overnatning i 2020.



Der er syv hytter med fire sengepladser i hver.



Hytterne ligger i forbindelse med bryggeriet, hvor der er adgang til toilet, bad og køkken. Der er ingen varme i hytterne.



Kan man undvære overnatningen, tilbyder Bryggeriet Refsvindinge ølsmagninger for både store og små grupper, men også her skal man regne med nogle måneders ventetid.



Lars Bæk Pedersen holder også ølsmagninger ude af huset. Eksempelvis på plejehjem.



Bryggeriet Refsvindinge brygger knap 40 forskellige øl. Blandt andet en stakitøl, som er en gammeldags, upasteuriseret øl med lav alkoholprocent, der brygges efter en opskrift fra 1800-tallet.



Bryggeriet renoverede i 2014 sit malteri, hvorfra de leverer malt til små bryggerier og destillerier.

Ale no. 16 kan købes i de fleste større danske supermarkeder, men bryggeriet producerer og sælger knap 40 forskellige øl. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

En overnatning på bryggeriets Beer, Bed & Breakfast byder på en rundvisning på bryggeriet samt efterfølgende ølsmagning. Bryggeriet stiller både køkken og grill til rådighed, hvor gæsterne enten kan tilberede medbragte fødevarer, eller man kan bede bryggeriet købe ind på forhånd. - Om aftenen kan man samle sig omkring vores bålplads. En medbragt guitar lyder altid godt på et par øl, og der sidder folk hygger sig til langt ud på aftenen, siger Lars Bæk Pedersen. Historien om Bryggeriet Refsvindinge går tilbage til 1885. I dag drives det af fjerde generation Rasmussen, John Rasmussen, der er oplært af sin far og selvlært for resten. Han er manden bag de fleste af bryggeriets næsten 40 øl, og det er ham, som skabte Refvindinges bestseller, Ale no. 16. Øllen, der nu har mere end 20 år på bagen, står for en stor del af bryggeriets indtjening, og den har en stor fortjeneste i, at bryggeriet stadig kan fungere som et familieforetagende med stor tørst efter nye produkter. - Vores gæster vises blandt andet rundt i bryghuset, hvor vi forklarer, hvordan vi brygger vores øl. Det er de originale bygninger fra 1885, hvor vi er grundlagt, siger han.

Bryggeriet Refsvindinge holder normalt ølsmagninger i stedets ølstue. Er her ikke plads nok, har de andre og større lokaler. PR-foto: Bryggeriet Refsvindinge

Lars Bæk Pedersen oplever, at øllet og historien bag de enkelte produkter er noget, kunderne vil vide mere om. Derfor kommer de i bryggeriets dørsalg og får en snak over en blandet kasse øl. - Det var blandt andet Ale no. 16, der var med til at skubbe på interessen for specialøl, da den kom på markedet i 1995. Folk vil gerne have historien om eksempelvis vores øl Røde Mor og forbindelsen til Troels Trier. Hver øl har en historie, og den vil folk gerne høre. Vi bygger hele tiden på med nye øl, som rummer nye historier, og det er med til at drive interessen. Idéerne til nye øl opstår i det daglige arbejde på bryggeriet og drives af en nysgerrighed efter nye eksperimenter. - Vi læner os ikke tilbage, når vi har lavet en ny øl. Vi er aldrig tilfredse med det, vi har. Hver dag byder på nye udfordringer, og her kommer idéerne til nye øl også, ligesom vores kunder også kommer med mange forslag. Det bundfælder. John Rasmussen og hans kone Ellen er også kreative, og så skal der lige pludselig laves en ny etikette, siger Lars Bæk Pedersen og griner.