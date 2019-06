Beach Tours: Verden åbner sig med ny søgefunktion

Beach Tours, som Primo Tours i Ringkøbing købte sidste efterår, har ændret navn til Verdn (uden e) og lancerer nu en - for kunderne - ny tilgang til rejsebestilling.

I stedet for at fortælle bureauet, hvilken lufthavn man vil rejse fra og hvortil, kan man på hjemmesiden i stedet oplyse, i hvilken periode man kan rejse, hvad turen må koste, og hvor mange der skal af sted. Så kommer der ideelt set ni forslag, som kan være meget forskellige - for eksempel familieferie på Mallorca, en rundrejse på Sri Lanka eller en storbyferie i Istanbul. Det bør øge muligheden for, at man får øjnene op for andre muligheder end det "sædvanlige" rejsemål og måske opdager, at noget, man troede økonomisk uopnåeligt, alligevel er til at betale.

Rejserne er primært på egen hånd, oplyser bureauet i en pressemeddelelse, men kunderne vil både før, under og efter ferien kunne kontakte Verdns personale. /thor