Bahamas: Krydstogt med stop ved forlystelses-ø

Krydstogtrederiet Royal Caribbean tilbyder på nogle af sine ture nu et dagstop, som ikke ligner noget andet, sejlende turister hidtil har oplevet: En koral-ø, som er én stor forlystelsespark. Stedet hedder Coco Cay og ligger nord for Bahamas og cirka 200 kilometer fra Miami.

Hvis man bare vil slappe af, er der både palmestrande og beachclub, men det er givetvis de mange forlystelser, der vil tiltrække sig opmærksomhed, og som er opført for at tilfredsstille børnefamiliers og unges behov. Det er nemlig en stadigt større kundegruppe, som nu udgør over en femtedel af Royal Caribbeans gæster, oplyser rederiet. Ud over et stort vandland er der blandt meget andet en svævebane på 500 meter, en 40 meter høj vandrutsjebane og actionprægede aktiviteter i havvandet.

Som i enhver anden forlystelsespark er der selvfølgelig også spisesteder og barer. Skibene lægger til ved en anløbsbro med direkte forbindelse til øen, så passagererne har kun få minutters gang fra skib til alle forlystelserne. /thor