Autocamperferie i Europa: Bilen lejes i Hamborg

Autocamperferie forbindes ofte med USA, Canada, Australien og New Zealand, men fra den forestående sommer lancerer Benns også den type ture i Europa. Bureauet har i forvejen stor erfaring med at sælge ferie i autocamper i de nævnte lande.

Leje af det mobile feriehjem i Europa adskiller sig ikke nævneværdigt fra de oversøiske destinationer, men man sparer selvfølgelig flybilletten. Prisen for leje af autocamper til fire personer i juli koster cirka 13.500 kroner, oplyser Benns. Det gælder dog ikke i Danmark, hvor lejen er betydeligt højere, så bureauet har indgået en aftale med en udlejer i Hamborg. De danske par eller familier, som vil af sted, skal altså selv sørge for at komme med tog eller i bil til den nordtyske millionby.

Benns er i gang med at udarbejde forskellige ruter og rejseplaner, oplyser Karsten Lind med titel af business manager. Se mere på www.benns.dk/autocamper/tilbud-autocamper-i-europa-57012. /thor