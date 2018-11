Arlberg åbner skisæsonen med fest

En af Europas bedste skidestinationer, Arlberg i Østrig, åbner officielt den 30. november, og det bliver med fest og aktiviteter over flere dage. 222 frygtløse skiløbere stiller op til "Catch me if you can"-løbet aftenen før. De er udstyret med pandelamper og kører ned ad den berygtede Kandahar-pist to og to. Aftenen slutter med afterparty. På selve åbningsdagen kan alle prøve det nyeste udstyr inden for ski og snowboard, og lørdag den 1. december er der koncert med sangeren, danseren og sangskriveren Anastacia og Mel C, der var medlem af Spice Girls, oplyser Østrigs Turistkontor.

Kvinder, der besøger Arlberg mellem 5. og 26. januar, skal være opmærksomme på, at der er særlige tilbud til dem inden for blandt andet skiløb, wellness-behandlinger og shopping. Arlberg skiller sig i øvrigt ud fra andre østrigske skisportssteder ved at være det eneste sted i landet, hvor man kan prøve heli-skiing - altså blive fløjet op til ellers utilgængelige bjergtoppe i helikopter og så stå på ski nedad i jomfruelig sne.