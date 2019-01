Apollo sender jyderne til Karpathos

Apollo bliver en smule mere græsk til sommer. Charterarrangøren flyver fra den 30. maj direkte fra Billund til den græske ø Karpathos, der er beliggende mellem Kreta og Rhodos.

Rejsetiden til Karpathos er tre en halv time, og Apollo har 34 hoteller, fra firesetjernede hoteller til hotellejligheder, beliggende i Karpathos by, den lille fiskerby Lefkos og den mindre by Amopi, der ligger 10 kilometer fra Karpathos by. Desuden er der mulighed for at kombinere rejsen til Karpathos med et besøg på den mindre ø Saria, der har status som naturreservat, og som er et oplagt mål for dem, der ønsker at vandre. /flla