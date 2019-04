Køb en rejse uden at vide, hvor du skal hen.

Apollo har netop lanceret et nyt koncept, "Live a Little", som kan ruske op i dem, der år efter år vælger samme rejsemål og måske endda samme hotel. Der er dog grænser for, hvor vildt det kan blive, for rejsemålet vil altid være blandt dem, der i forvejen findes i kataloget, og senest to uger før afgang får man at vide, hvor turen går hen, og præcist hvornår man skal rejse.

Prisen for en "hemmelig" rejse er fra 1500 kroner, og man vælger på forhånd den uge, man ønsker at rejse i. Hvis man vil være sikker på at bo på minimum et firestjernet hotel, er prisen fra 2500 kroner. Rejser man med børn, kan man på bureauets hjemmesiden vælge "Live a Little Family" og dermed være sikker på, at hotellet er familievenligt.

Om baggrunden for initiativet forklarer kunde- og kommunikationschef Glenn Bisgaard i en pressemeddelelse, at "... vi vil gerne ryste lidt op i markedet og vise nogle andre destinationer frem, som helt sikkert også vil overraske positivt, og som måske endda kan blive en ny favorit". /thor