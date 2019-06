Aktiv ferie: Slovenien overrasker med et væld af tilbud til dem, der vil bruge kroppen på ferien

Slovenien er et lille eventyrland mellem Østrig og Italien. Her er samlet det bedste fra Alperne, Adriaterhavet og byer som Prag og Trieste i et lille velkomponeret land, som har en overflod af natur, skønhed og romantik. Et lille Europas Narnia. En gruppe venner tog en tour de force gennem landet - fra bjergklatring på snetinder og nedstigning til eventyrlige dale og smaragdgrønne floder, forbi små landsbyer og øko-brug for at ende i den romantiske hovedstad Ljubljana med techno-fest på middelalderslot.