Airbnb sender dig på luksusferie

Airbnb er nu klar til at krydre ferie med luksus. Det sker i form af oplevelser, hvor hvert enkelt ophold er magisk. Nogle hjem er en destination i sig selv, og rejsende kan med boligudlejerens nye tiltag Airbnb Luxe bo de mest utrolige steder. Eksempelvis i New Zealand og Sydafrika, på slotte i Frankrig og betagende historiske villaer i Toscana.

Litterære fans kan, hvis man kan nøjes med fem soveværelser og seks badeværelser, fordybe sig i inspiration og luksuriøse strandoplevelser på Jamaica i The Fleming Villa, hvor James Bond-forfatteren Ian Fleming blev inspireret til sine berømte romaner. Her er prisen, afhængigt af tidspunktet, cirka 30.000 kroner per nat. Med i denne pris er rengøring, butler og kok.

Hvis man derimod foretrækker fuldkommen privatliv og eksklusivitet, kan man reservere en hel ø på den private atol Nukutepipi i Fransk Polynesien, der er ejet af Guy Laliberte, der blandt andet har grundlagt Cirque du Soleil. Her er prisen, afhængigt af tidspunktet, godt 950.000 kroner per nat. Til gengæld kan man så råde over en bolig med 21 soveværelser og 25 badeværelser med plads til 52 personer, og med i prisen er rengøring, egen butler og kok.