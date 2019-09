München er Tysklands tredjestørste by med små 1,5 millioner indbyggere. Den sydtyske perle af en by har næsten alt, og er især præget af den store grønne lunge, Englischer Garten og Hofgarten, som gennemskæres af floden Isars arme. Det giver en helt speciel dimension til storbyferien, som i München også byder på museer i særklasse, vild og dyr luksus og ikke mindst byens 60 biergärten, som sikrer, at du aldrig kommer til at tørste og sulte.