150 kr. Billund-Berlin t/r: Prisfald på flybilletter fortsætter

Billund-Berlin t/r: 150 kroner. Billund-Prag t/r: 270 kroner. Billund-New York t/r: 2205 kroner.

For 10 år siden ville flyrejsende have sagt, at det var fantasipriser, men i dag er det virkeligheden. Travelmarket.dk har siden 2009 fulgt prisudviklingen på flybilletter til de 10 mest populære europæiske byer og de 10 mest populære oversøiske, og siden 2012 er flyrejserne bare blevet billigere og billigere. Det seneste tjek gælder afgange i uge 36 med køb af billet i uge 32, og det overordnede billede er, at priserne for interkontinentale flyrejser i uge 36 er faldet med 36 procent på syv år, mens de europæiske er faldet med 39 procent.

På to af ruterne er der tale om de laveste priser siden 2009 på tværs af alle uger, nemlig København-Prag t/r til 224 kroner og København-Sydney t/r til 5199 kroner. Opsigtsvækkende er også København-Los Angeles t/r til 1617 kroner - den laveste registrerede pris på denne rute i uge 36 nogensinde. /thor