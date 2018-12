10 tip til bedre feriebilleder

1. Gå tættere på motivet. Og når du synes, at du er grænseoverskridende tæt på en person, gå så endnu et skridt fremad. Vedkommende skal selvfølgelig være indforstået med, at du tager billedet. 2. Variér vinklen, du fotograferer fra. Gå ned i knæ eller læg dig ligefrem ned og fotografér opad, eller kom højt op og fotografér nedad. 3. Undgå det "hårde" lys midt på dagen. Det "bløde" lys om morgenen og lige før solnedgang er meget bedre. Sluk elektrisk lys inden døre - især lysstofrør. 4. Undgå som udgangspunkt at bruge blitz, og hvis den endelig skal bruges, kan det være til for eksempel portrætter i "hårdt" dagslys. Brug det naturlige lys og flyt dig rundt i forhold til motivet, indtil du finder et sted, hvor lyset falder godt. At ville fotografere for eksempel et torv om natten ved hjælp af blitz er direkte latterligt, da blitzen i bedste fald kan oplyse noget, som er tre meter borte. 5. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med naturligt lys: Sæt ISO-værdien op. Lær kameraet at kende, så du hurtigt kan skifte ISO-værdi, hvis det helt rigtige motiv pludselig er der. 6. Ved landskabsfotografering: Sørg for at få en for- eller mellemgrund, som kan give dybde i billedet. Og sørg for, at horisonten er lige. 7. Hvis du kan se et spændende motiv, hvor mennesker bevæger sig ind og ud af søgefeltet, men hvor det også er vigtigt at få nogle faste elementer, for eksempel bygninger eller et legestativ, med: Find det rette sted at tage billedet fra og hold fingeren klar på udløserknappen. Skyd, når personen/personerne befinder sig på rette sted i forhold til din komposition. 8. Undgå at "skære" personernes albuer og knæ af. En fritsvævende underarm ser dum ud på billedet. 9. Undgå store kontraster i lyset. Gå i skygge, hvis middagssolen brager ned. 10. Hold baggrunden i billedet "ren". Undgå en masse skrammel, som tager opmærksomheden fra det, du egentlig vil fotografere.