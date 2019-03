Med over 20.000 gæster i løbet af 14 lysaftener fik Odense Zoo tag i et stort og lidt andet publikum end det sædvanlige.

Hen over de mørke måneder har Odense Zoo enkelte dage haft åbent efter kl. 16 til såkaldte lysaftener. 14 af slagsen blev det til, og de blev en markant publikumssucces med sammenlagt lige godt 20.500 gæster. Eller lige knap 1500 i gennemsnit pr. aften.

Til sammenligning var der sidste vinter 22 lysaftener, der tilsammen tiltrak 8300 gæster. I grove tal kom der altså næsten fire gange så mange gæster pr. aften i år, som der gjorde sidste år. Forklaringen på de store tal er der flere af ifølge Zoo-direktør Bjarne Klausen:

- Vi valgte at reducere priserne, og det har gjort, at flere havde lyst til at komme.

Han forklarer, at de reducerede priser skyldes, at det kun var en del af haven, der var oplyst, og at mange af dyrene var gået til ro. De billige priser og de mange gæster virkede til gengæld selvforstærkende, for mange har spredt budskabet både i egne netværk og på sociale medier, hvor Zoos gæster har uploadet og delt masser af billeder. Lidt populært skrevet er de typiske gæster i Odense Zoo børnefamilier eller bedsteforældre med børnebørn. Men til lysaftnerne har det været lidt anderledes.

- Vi har for eksempel set en del mennesker uden børn gå hånd i hånd, siger Bjarne Klausen. Så den aftenilluminerede have med den helt særlige stemning har blandt meget andet været et sted for romantik.

Succesen med lysafterne skal naturligvis følges op.

- Vi har lært meget af det her, og vi vil gerne bygge ovenpå til næste år, siger Bjarne Klausen. Eftersom det kun var en del af haven, der var illumineret, er der udvidelsesmuligheder, men af hensyn til dyrenes velfærd er der selvfølgelig grænser for, hvor meget og hvor kraftigt, man kan lyse haven op. Men mere lys og flere oplevelser kommer der til næste års lysaftener, forsikrer Bjarne Klausen.