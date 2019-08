Zirkus Nemos lillebror får Odense-premiere: - Folk er fuldstændig oppe og køre, når vi kommer

For første gang får odenseanere mulighed for at opleve det prisvindende Zirkus Barnly. Med samme humoristiske klang som Zirkus Nemo har det børnene i øjenhøjde.

Odense: Med den norske cirkusartist Captain Frodo i spidsen ruller Zirkus Barnly for første gang hen over manegen i Odense til september. Bag børnecirkusset står Søren Østergaard fra Zirkus Nemo, som i samarbejde med Captain Frodo (Frodo Sandven) startede cirkusset sidste år med forestillinger i København og Aarhus. Nu er turen så også kommet til Odense i år. - Der er et stort link mellem Zirkus Nemo og Zirkus Barnly. Barnly er jo Sørens forsøg på at oversætte Nemo-konceptet til en børne- og familieforestilling. Odense kan rigtig godt lide Zirkus Nemo, hvor der næsten altid er udsolgte billetter, så derfor har vi tænkt, at Zirkus Barnly også skal til Odense, siger Captain Frodo, der kalder det for Danmarks sjoveste børnecirkus. Som til et rigtigt voksencirkus vil der også være forskellige cirkusdyr, såsom cirkus-grisene Wilma & Diva og kaninen Herbert. Udover dyrene får Captain Frodo selskab af tre andre garvede cirkusartister. Søren Østergaard turnerer Danmark tyndt i øjeblikket med Zirkus Nemo med sin 20-års jubilæumsforestilling og er ikke selv med i cirkusset.

Pæn modtagelse Siden Zirkus Barnly startede sidste år, er det blevet taget vældig godt imod. Det blev nomineret til "Årets Familieforestilling" i "Årets Bedste 2018" i Århus Stiftstidende. - Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger. Folk er fuldstændig oppe og køre, når vi kommer, siger Captain Frodo og tilføjer: - Når man ser Zirkus Barnly, får man følelsen af at se et cirkus, som man husker fra sin barndom, som er så smukt og indbydende. Vi har et ægte sejldugstelt, hvor mange andre har et i plastik. Så man får følelsen af et godt gammeldags cirkus. Børnecirkusset er ifølge Captain Frodo en interaktiv forestilling, hvor alle børnene inddrages i finalen. Zirkus Barnly finder sted den 5. til 14. september 2019.