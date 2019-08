Yderligere forsinkelse: Siloøens siloer bliver stående et år endnu

Siloøen i Odense Havn har de senere måneder været indhegnet og spærret af på grund af hærværk, men odeseanerne må regne med at se på de forladte industribygninger i et år endnu. Foto: Michael Bager

Udarbejdelsen af en ny lokalplan for Siloøen kommer til at tage omkring et år, lyder det fra By- og Kulturforvaltningens direktør Anne Velling. Planklagenævnets afgørelse, der gik imod kommunens, får ingen konsekvenser i forvaltningen.

Gennem det seneste halve år har Siloøen været indhegnet og spærret af på grund af hærværk, og den udsigt må odenseanerne vænne sig til at have endnu et år frem i tiden. Så længe vurderer adm. direktør Anne Velling fra By- og Kulturforvaltningen, at det vil tage for en ny lokalplan for området at komme igennem processen med offentlig høring, faglig vurdering og endelig politisk stillingtagen. - Lige nu forbereder vi en orientering af By- og Kulturudvalget på det førstkommende møde den 20. august. Herefter følger den videre proces, siger hun.

Udvalgets politikere havde netop enstemmigt besluttet at lade samtlige bygninger med undtagelse af Muus' Pakhus - der er områdets ældste og fra 1885 - rive ned.



Af Planklagenævnet afgørelsen fremgår, at nævnet ophæver den tilladelse, Odense Kommune har givet til nedrivning uden forinden at have udarbejdet en lokalplan for nedrivningen.



Af Planklagenævnet afgørelsen fremgår, at nævnet ophæver den tilladelse, Odense Kommune har givet til nedrivning uden forinden at have udarbejdet en lokalplan for nedrivningen.

Læs hele afgørelsen på Nævnenes Hus' hjemmeside

- Vi noterer os Planklagenævnets afgørelse som en læring i forhold til lignende nedrivningstilladelser, hvor lokalplanpligten skal vurderes, siger direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Underkendt af nævn Formålet med en kommende lokalplan er at sikre udviklingen af et konkret område. I tilfældet med Siloøen vil den formentlig komme til at indeholde grundlaget for en nedrivningstilladelse til alle de pakhuse, der siden 1950'erne og 1960'erne er blevet opført rundt om den ældste bygning på stedet, Muus' Pakhus fra 1885. Bygninger, der tilsammen udgør Siloøen, og som det politiske udvalg allerede for et år siden stemte for skulle rives ned. Samtidig vil lokalplanen også give rammerne for den bebyggelse, som eventuelt ville kunne opføres efter en nedrivning. Lokalplanen blev i første omgang droppet til fordel for en nedrivningsgodkendelse, men den er siden blevet nødvending at lave, fordi forvaltningen for nylig fik underkendt sin beslutning af Planklagenævnet.

Fokus på kulturhistorien Planklagenævnets afgørelse har ifølge Anne Velling betydet, at forvaltningen er kommet et skridt nærmere i at kunne ramme rigtigt i forhold til de skønsmæssige vurderinger, som ifølge hende oftest ligger til grund for udstedelse af nedrivningstilladelser. - Vi har noteret os, at Planklagenævnet vurderer, at den bygningsmasse, som ønskes nedrevet, er af en så betydelig indvirkning, at det kræver en lokalplan som grundlag for en nedrivningstilladelse. Det noterer vi os naturligvis som en læring i forhold til lignende nedrivningstilladelser, hvor lokalplanpligten skal vurderes, siger Anne Velling. Hun fortsætter: - Herudover har Planklagenævnet påpeget, at der i forhold til vurdering af eksempelvis en bygnings kulturarvs værdi skal være en overensstemmelse mellem vurderingen i kommuneplanen og den vurdering, som lægges til grund for en tilladelse. Der skal være overensstemmelse imellem, hvordan vi beskriver vores fokus på kulturhistoriske værdier og bevaringsværdighed i de forskellige planer. På den baggrund vil direktøren i det kommende arbejde med en ny kommuneplan sikre en mere ens ordlyd, der sikrer, at lignende tvister frem over kan undgås.