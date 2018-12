Den odenseanske blues-kvintet Working Mojo spillede traditionen tro julekoncert på Dexter. Det er 20. år i træk, at det storswingende band fylder det intime spillested.

Hvis man bladrer i den efterhånden tyndslidte gæstebog, der ligger på sofabordet i bandrummet på førstesalen af spillestedet Dexter, kan man se en hilsen fra 2001, hvor der er skrevet: "Fedt lige som altid". Hilsenen er med tanke på Working Mojos efterhånden legendariske julekoncerter på spillestedet, som om kort tid forsvinder i dets nuværende form. De fem bandmedlemmer har fået at vide af nogle af aftenens gæster, at de er til deres 20. julekoncert med Working Mojo. Altså er der både tale om en jubilæums- og farvelkoncert. - Vi er temmelig sikre på, at den første julekoncert var i 1998. Hvis vi skal være 100 procent sikre, kan vi sikkert få det at vide af skattevæsenet, siger gruppens trommeslager Thomas Ditlevsen. De første mange år spillede bandet kun én koncert. Men efterhånden som deres ry som et djævelsk velspillende liveband bredte sig, var én aften ikke nok til at dække efterspørgslen. - Vores popularitet steg især efter, at vi havde spillet sammen med Joe Louis Walker i 2005 i forbindelse med Odense Internationale Bluesdage. Til julekoncerten det år var der kø langt ned ad Vindegade, selv da alle pladser var optaget på Dexter. Året efter besluttede vi at optræde to dage i træk. Det har vi gjort lige siden, siger hammond- og klaverspiller Lars Sørensen.

Bassist Anders Vraa forsøger at opildne publikum på Dexter til at synge med. Foto: Simon Staun

Dexter er hjemmebanen Gruppens nuværende forsanger Allan Hviid så koncerten med Working Mojo og Joe Louis Walker som publikummer. Den foregik i Postens foyer efter den amerikanske bluesstjernes optræden. - Jeg havde søgt tjansen som sanger i Working Mojo et par år inden. Men de havde lige præcis hyret en sanger, så jeg måtte vente seks år, før der var en åbning. Jeg er dæleme glad for, at jeg kom med, siger Allan Hviid. Hans juledage er temmelig hektiske, da han både skal optræde to gange med Working Mojo og to gange med The Blues Brothers Souvenirs Show på Posten. - Det er sgu fedt at runde året af med maner. Uden disse to dobbeltkoncerter at lukke ned med, ville det føles forkert, siger Allan Hviid. I Working Mojo-sammenhæng er der ingen tvivl om, at Dexter er hjemmebanen. - Alle vores koncerter betyder meget. Men Dexter-koncerterne er alligevel noget helt særligt for os. Det er på mange måder vores hjem. Vi gør os altid umage, men på Dexter skal det sidde lige i skabet. Desuden sørger vi også altid for at have nye numre med til julekoncerterne, så publikum ikke får den samme sætliste år efter år, siger bassist Anders Vraa.

Working Mojo består af Allan Hviid, Anders Vraa, Martin Kleiner, Thomas Ditlevsen og Lars Sørensen. Foto: Simon Staun

Højere til loftet Koncerten lørdag aften er et farvel til det Dexter, som har eksisteret i 27 år. Efter nytår rives det meste af bygningen ned for at gøre plads til et splinternyt spillested med plads til 250 tilskuere. - Vi har sgu ikke lige afgjort, om vi skal spille to dage i træk i 2019. På det nuværende Dexter kan der være 125 gæster, så det må komme an på en prøve, om vi kan fylde det nye Dexter om et år, siger Allan Hviid. Han glæder sig til, at man som bandmedlem kan overskue hele salen og ikke konstant have sin opmærksomhed kløvet i to på grund af spillestedets udformning. - Der er slet ingen tvivl om, at det nye Dexter bliver et bedre spillested. Blandt andet fordi der kommer et mere regulært koncertlokale. Med al respekt, så er det altså også noget gammelt lort. Prøv lige at se rundt her i backstagelokalet ... Jeg er slet ikke i tvivl om, at det nye bliver så meget federe. Præcis som det skete med Badstuen, da den rykkede over til Kulturmaskinen. Og Rytmeposten, da det blev til Posten, siger Allan Hviid. De fem bluesmusikere konkluderer, at noget af det vigtigste i forhold til udformningen af Dexter vol. 2.0. er loftshøjden. - Der skal være højere til loftet. Men det skal heller ikke være som i en bingohal, som vi nogle gange optræder i. Så lidt højere, men ikke for højt, siger Thomas Ditlevsen.

Lars Sørensen havde sit splinternye hammondorgel med på Dexter. Det fungerede helt efter hensigten. Foto: Simon Staun

Blinis og bajere Bandmedlemmerne har haft mange sjove oplevelser på Dexter. Både på scenen og backstage. For seks år siden fyldte Lars Sørensen 40 år. I den anledning havde han medbragt hjemmelavet blinis og Dom Pérignon-champagne til pausen mellem de to sæt. - Vi spillede på min 40-års fødselsdag, og jeg havde kastet mig over blinis for første gang. Alt lavede jeg fra bunden. Jeg havde sgu selv lagt æggene, siger Lars Sørensen og får hele bordet til at bryde ud i latter. I dag er der hverken blinis, champagne eller kaviar på bordet. Men kolde Albani-øl og ginger ale. Stemningen er høj, uanset hvad der er i glassene. - Nu skal vi ned og spille et andet sæt, som virkelig sætter ild i publikum. Fredagspublikummet var lidt hurtigere til at komme op og danse. Det skal vi ned og lave om på. Planen er, at dansegulvet er fyldt, når vi når til vejs ende, siger Allan Hviid.

Der skåles i kolder Albani i pausen mellem lørdagens to sæt. Foto: Simon Staun

Allan Hviid er Working Mojos tredje forsanger. Han har været med i bandet siden 2009. Foto: Simon Staun

Thomas Ditlevsen glæder sig til, at der bliver en smule højere til loftet på Dexter. Foto: Simon Staun

Guitarist Martin Kleiner blev kaldet Odenses bedste bluesguitarist af flere publikummere på Dexter lørdag aften. Foto: Simon Staun