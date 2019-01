Hjallese Plejecenter skal efter alt at dømme lukkes per 1. juli. Fra nu og indtil da skal beboerne på Hjallese Plejecenter flyttes til andre plejehjemsboliger rundt om i byen. Ældre- og Handicapforvaltningen understreger dog, at beboerne selv får medbestemmelse.

Inden Hjallese Plejecenter drejer nøglen om, skal beboerne flyttes til andre boliger. Men der er ifølge Ældre- og Handicapforvaltningen ikke tale om, at folk bliver smidt ud.

Sådan føles det imidlertid for nogle af beboerne. I et læserbrev til Fyens Stiftstidende skriver 98-årige Ulla Henriksen, der bor på Hjallese Plejecenter, at hun nægter at flytte.

- Hvis ikke det var, fordi jeg vidste, slaget på forhånd var tabt, ville jeg barrikadere mig bag min låste dør. Vi er glade for at være her. Vi vil ikke flyttes, skriver Ulla Henriksen.

Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) oplyser, at de borgere, der bor på Hjallese Plejecenter, og som skal flytte senest 1. juli, vil få indflydelse på, hvor de skal flytte hen.

- De får et tilbud, og hvis de ikke ønsker det, vil de blive tilbudt noget andet.

Der er nogle beboere, der har udtalt, at de nægter tvangsflytning. Hvordan forholder du dig til det?

- Jeg tror, vi kommer rigtig langt med dialog. Men der er selvfølgelig mange lige nu, der er berørte af en meget stor omvæltning, og det har jeg stor forståelse for. Men jeg er sikker på, at det løser sig, når vi indleder en snak om hvilke muligheder, vi kan tilbyde.

Så du vil ikke forholde dig til, hvad der skal ske med dem, der nægter at flytte?

- Vi starter med dialogen. Jeg vil ikke bruge en masse energi og kræfter på noget, der måske sker.