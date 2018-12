Windell om droppet demensby: - OK-Fonden har ikke haft styr på deres finansiering

Ældre- og handicap rådmand Søren Windell (K) er ærgerlig over, at det ikke ser ud til, at Odense får det flagskib inden for ældreområdet, som demensbyen ville have været. Han understreger dog, at det fra starten har været et privat projekt, som kommunen ikke har haft del i.

Det ser ud til, at demensbyen i Odense ikke bliver til noget. Hvad er gået galt?

- For mig ser det ud som om, OK-fonden har solgt skindet, før bjørnen er skudt. De har ikke haft deres finansiering på plads.

Hvad tænker du om, at hele projektet er ved at gå tabt?

- Jeg synes, det er en rigtig ærgerlig julegave til odenseanerne. Demensbyen ville være et flagskib i Odense, men nu ser det desværre ud til, at det ikke bliver til noget.

Hvordan kan I være nået tre et halvt år ind i det her projekt, før I finder ud af, at pengene ikke passer?

- Det er alene OK-Fondens ansvar, og svaret på det spørgsmål skal du have hos dem. Odense Kommune var en del af for-processen. Herefter har placering, finansiering og opførsel alene været OK-Fondens ansvar.

Men Odense Kommune har vel en interesse i at åbne en innovativ demensby i Danmark?

- Selvfølgelig har vi som by haft interesse i noget nyt, spændende, anderledes og noget, der er forrest fremme på området. Det er brandærgerligt.

Det er et projekt, der har været over tre år undervejs. Er du villig til at droppe hele projektet?

- Det kan jeg jo ikke bestemme som kommunalpolitiker. Odense har som sagt ikke været involveret i finansiering og etablering. Det er et privat projekt, og når OK-Fonden ikke kan få deres finansiering til at hænge sammen og ikke kan skabe afkast til deres investorer, må vi konstatere, at det ikke ser ud til at lykkes.

OK-fonden peger på, at taksterne er for lave til, at det kan løbe rundt. Hvad siger du til det?

- Taksterne er beregnet helt efter Sundheds- og Ældreministeriets vejledning, og det sikrer, at den takst, et friplejehjem får, er sammenlignelig med den, et kommunalt plejecenter får. Og det er sådan, at OK-fonden skal kunne drive plejehjem på nøjagtig samme vilkår som alle andre. De skal ikke have mere, de skal ikke have mindre, de skal have nøjagtig det samme.

Er du villig til at indgå forhandling om den takst, der er indstillet til politisk godkendelse?

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Taksten gælder for alle friplejeboligleverandører og skal drøftes i Ældre- og Handicapudvalget i næste uge.

I juni i år godkendte dit udvalg, at der skal lukkes mellem 45 og 55 plejeboligpladser inden juni 2019 på grund af overkapacitet. Hvis demensbyen ikke bliver til noget, kommer man vel til at stå med det modsatte problem - boligmangel til de ældre?

- Nej, for det var primært Blækhatten, der åbner til marts, der var tænkt ind i det. Vi forholder os hele tiden til udbud og efterspørgsel, fordi det er dyrt for kommunen at have tomme boliger stående.