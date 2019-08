Michael Wikke og Steen Rasmussen kalder OFF for verdens bedste festival. Foto: Malene Nelting / OFF

Om godt en måned er Michael Wikke og Steen Rasmussen tilbage i biograferne med deres særlige version af Niels Holgersens forunderlige rejse. Lige nu er de på en filmfestival, de er vilde med.

Astrid Lindgren var taget. Men hvad så med Selma Lagerlöf? Wikke & Rasmussen - med fornavnene Michael og Steen - ville gerne lave en film bygget på en stor skandinavisk bog og endte med "Niels Holgersens forunderlige rejse". Den er gennem Wikke & Rasmussens snurrige prisme blevet til "Gooseboy", der har premiere om en god måned. Med blandt andet en talende gås, der spilles af to rigtige levende grågæs, i en bærende rolle. Og med Mads "Onkel Reje" Geertsen til at lægge stemme til den vestjysk-talende gås. På årets Svend i Svendborg var der en lukket visning af "Gooseboy" for landets biografdirektører. De var vilde med den, og det er måske lidt foruroligende, i og med at selv samme direktører oftest har haft en vis hovedrysten og kommerciel skepsis til overs for makkerparrets mange film. Hvoraf "Flyvende farmor" (2001) har været den største kommercielle succes.

Alle mennesker og dyr "Gooseboy" er ifølge Wikke & Rasmussen en film for alle mennesker og dyr, og det er meget sigende i en tid, hvor regnearks-drengene helst vil have, at film er målrettet bestemte segmenter. - Hjemme i Hvalsø, hvor jeg kommer fra, viste biografen "Flyvende farmor" om formiddagen for børnehavebørnene og om eftermiddagen for plejehjemsbeboerne, siger Steen Rasmussen og understreger dermed, hvor bredt filmene kan ramme. Han og Wikke har tilbragt et par dage med en landsdækkende skolefilmkonkurrence, hvor skolebørnene kunne alle sangene fra "Hannibal og Jerry", der er fra længe før, disse børn blev født. Michael Wikke har i øvrigt en mandlig bekendt, der bruger selv samme "Hannibal og Jerry" som scorefilm. Sådan en man ser med damer, man gerne vil tæt på. Og sådan kunne vi blive ved. Wikke & Rasmussen og deres film er umulige at sætte i bås, og de sætter en ære i at lave noget andet, end folk forventer.

Verdens bedste festival Wikke & Rasmussen er blandt andet i Odense i anledning af OFF19, hvor deres filmquiz, der blev afviklet onsdag aften, er et fast og elsket indslag. Og hvor en væsentlig del af set up'et er at ydmyge Dagbladet Informations dygtige og vidende filmskribent, Christian Monggaard. Det lykkedes i år. I 2014 var makkerparret kunstneriske profiler på festivalen. Siden da har de to film- og tv-serie-magere været faste indslag på OFF, og festival-ledelsen bør med klædelig beskedenhed næsten ikke læse de sidste afsnit, for makkerparret elsker den odenseanske filmfestival og roser den til skyerne. De kalder den verdens bedste filmfestival. - Vi er nogle af "The Weinberger Boys", siger Steen Rasmussen med adresse til festivallederen Birgitte Weinberger. - OFF handler mere om det faglige og mindre om glimmer og glamour. Og så er det en af de eneste festivaler, hvor filmene ikke handles, så det hele er ikke kommercielt, tilføjer han. Michael Wikke supplerer med, at det er en festival drevet af passion, og at han og Rasmussen efterhånden kender alle de frivillige og følger med i, hvordan de er blevet gift med hinanden på kryds og tværs. Så Wikke & Rasmussen, der har dannet kunstnerisk par i 35 år, lover at komme tilbage til OFF og Odense mange år frem.