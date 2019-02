ODENSE: Vil du med på en walk and talk-tur med Jane Heitmann (V), sundhedspolitisk ordfører for Venstre i folketinget, og radikal Odense-rådmand for børn og unge, Susanne Crawley, og diskutere de unges rygning, og hvordan man forhindrer det? Kræftens Bekæmpelse, Odense-afdelingen, inviterer til gåturen lørdag den 23. februar fra klokken 13 til 15. Mødestedet er Kræftrådgivningen i Odense, Kløvervænget 18B. Vil man med, også til kaffen og snakken bagefter, så meld til på odensekb@gmail.com. /RAS