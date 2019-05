Vrede borgere: Underskrifter skal redde friluftsbadet

Grith Lykke Clausen har startet en underskriftsindsamling mod en eventuelt lukning af Odense Friluftsbad. Midt på dagen onsdag havde over 400 skrevet under i protest mod spareplanerne.

"Odense Friluftsbad står til lukning i 2020 sammen med andre kulturtilbud i byen. Vi ønsker, at politikerne prioriterer at bevare den historiske oase, Odense Friluftsbad, fordi den er en af Bolbros hovedattraktioner og et samlingspunkt, hvor familier, børn, unge og ældre har mulighed for at nyde sommeren i rolige omgivelser uanset pengepungens størrelse i et af de få resterende gratis tilbud, vi, som borgere i udkanten af byen, har tilbage."

Sådan skriver Grith Lykke Clausen, der har taget initiativ til underskriftsindsamlingen "Bevar Odense Friluftsbad" på hjemmesiden www.skrivunder.net

Underskriftsindsamlingen er blevet til, fordi Odense Friluftsbad optræder på en liste over mulige besparelser på kulturområdet, som politikerne i By- og Kulturudvalget er blevet præsenteret for, og som de skal tage stilling til tirsdag i næste uge.

- Som mange andre borgere i Bolbro synes jeg det ville være ærgerligt at miste den oase i sommeren, som Friluftsbadet er. Det er et fint sted for børn, som måske ikke kommer på sommerferie og et godt sted for de unge at samles og hygge sig. Det er forfejlet, hvis alle kulturelle tilbud skal centreres midt i byen. Der skal være plads til begge dele, siger Grith Lykke Clausen.

Hun har endnu ikke gjort op med sig selv, hvornår underskriftsindsamlingen slutter eller hvordan hun får underskrifterne overrakt til politikerne.

Støt og roligt i løbet af dagen er underskrifterne kommet til, og i mange af kommentarerne til underskrifterne fremgår det, at stedet har stor betydning for mange odenseanere, der er kommet der igennem flere generationer.

Stedet vækker tydeligvis minder for mange. Som eksempelvis Dorthe Halvas, der skriver:

"Det er fuldstændigt tåbelig at lukke friluftsbadet, når så mange odenseanere ikke har mulighed for at køre til stranden. Det er et fantastisk samlingssted. Da jeg var ung nærmest boede min kusine og jeg derude hele skolesommerferien".

Helle Andersen gør opmærksom på, at friluftsbadet kan være en helle for børn, der ikke kommer på ferie i løbet af sommeren.

"Friluftsbadet er en kulturinstitution og en aktivitet der tilgodeser mindrebemidlede familier med børn, der ikke har råd til ferierejser"