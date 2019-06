Vollsmoseplan: Dyrup i spil til nye almene boliger

Når der over de kommende år skal rives 1000 familieboliger ned i Vollsmose, kræver det nybyggeri andre steder. For første gang bliver der nu sat konkret navn på, hvor det kan blive. Dyrup - og ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger også Bellinge - er på tale.

Dyrup kan blive et af de første steder i Odense, hvor der skal opføres erstatningsboliger for de 1000 almene familieboliger, der over de kommende år skal rives ned som led i realiseringen af Den Sidste Vollsmoseplan.

By- og Kulturforvaltningen peger konkret på en placering ved Faaborgvej tæt op ad motorvejen, hvor der tidligere lå et Dæhnfeldt frølager. Her kan der opføres 120 almene boliger og yderligere op mod 300 private boliger. Og den store almene boligforening Civica bekræfter, at det kan være en placering, som kan være interessant at bygge på.

- Arealet er i privat eje, og der er problemer med støj fra motorvejen, men rådgiver vurderer, at det kan løses på en fornuftig måde, står der i det oplæg, som By- og Kulturudvalget præsenteres for på et møde tirsdag.

Som en fordel ved placeringen påpeger forvaltningen bl.a. indkomstniveauet i skoledistriktet, der følger kommunens gennemsnit og at andelen af skolebørn med anden etnisk herkomst er lav (ni procent mod 19 procent for kommunen som helhed). På minussiden står - ud over placeringen tæt ved motorvejen - bl.a. at andelen af almene boliger i området er 26,7 procent, hvilket i forvejen er højere end gennemsnittet for kommunen, som ligger på 23 procent.