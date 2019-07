Vollsmose: - Tvang får ressourcestærke forældre til vælge private tilbud

Et flertal i Børn- og Ungeudvalget søger om lov til at tvinge børn fra andre dele af Odense til daginstitutioner i Vollsmose. Men det er en meget dårlig idé, lyder det fra Forældrenes Landsforening. Flere private tilbud er på vej.

Hvis Børne- og Ungeministeriet giver lov, kan Odense Kommune tvinge børn fra andre dele af Odense til Vollsmose.

Det er endnu ikke besluttet, men foreløbig har et flertal i Børn- og Ungeudvalget besluttet at søge ministeriet om muligheden. Konkret skal det ske ved kun at tilbyde forældre én vuggestue- eller børnehaveplads, som så kan ligge i et udsat boligområde, selv om det ikke er der, familien bor.

Men det er en meget dårlig idé, mener Signe Nielsen, formand for FOLA, Forældrenes Landsforening.

- Det kommer ikke til at virke, for så vil de ressourcestærke forældre typisk vælge et privat tilbud i stedet, siger hun.

Hun er klar over, at det presser nogle kommuner, at daginstitutioner i udsatte boligområder fremover højst må optage 30 procent børn fra nærområdet. 70 procent af alle nyoptag skal altså være af børn, der bor uden for det belastede område. Men det løser man ikke ved at tvinge børn et bestemt sted hen mod forældrenes vilje:

- Vores holdning er, at man ikke skal bruge tvang, men i højere grad motivere forældrene til at vælge de tilbud, man gerne vil have dem til at vælge. Altså gøre det attraktivt at vælge en daginstitution i et udsat område ved at have nogle spændende aktiviteter hver dag, siger Signe Nielsen.