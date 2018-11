Voldtægtssag for retten: Kvinde efterladt halvnøgen på bænk

To mænd er ved Retten i Odense tiltalt for voldtægt af en kvinde på en bænk i Munke Mose. Begge nægter voldtægt. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

To unge mænd tiltalt for voldtægt af kvinde på bænk i Munke Mose havde meget forskellige forklaringer på, hvad der skete, selv om de begge var til stede.

Det var to meget forskellige forklaringer, to danske mænd på henholdsvis 24 år og 25 år tiltalt for voldtægt af en ung kvinde på en bænk i Munke Mose, fredag havde under deres afhøringer i Retten i Odense. For selv om begge mændene var til stede sammen med kvinden - og så meget er de enige om alle tre, så var der store forskelligheder i opfattelsen af, hvad der var sket. Den unge kvinde blev ifølge anklageskriftet udsat for voldtægt natten til den 15. september 2018 på en bænk i Munke Mose. Ifølge hendes forklaring til politiet blev hun holdt fast af den 24-årige, mens den 25-årige tiltvang sig fuldbyrdet voldtægt. At mændene ikke kunne være i tvivl om, at hun ikke gik frivilligt med til at have sex med dem, fremgår af anklageskriftet, fordi hun protesterede, græd, sprællede og sparkede ud efter de tiltalte, forsøgte at vride sig løs, råbte op og græd endnu mere.

Tiltalt for voldtægt De to tiltalte i sagen er henholdsvis 24 år og 25 år. Begge er danskere.



Episoden fandt sted den 15. september 2018 mellem klokken 03.00 og 05.00 på en bænk i Munke Mose.



Ifølge anklageskriftet holdt den ene fast i kvindens arme, mens den anden tiltvang sig samleje med hende trods verbale protester, forsøg på at komme fri ved at sprælle og sparke ud efter de tiltalte, og med fortsatte råb om, at de skulle stoppe og lade hende være.



Voldtægt efter straffelovens paragraf 216 straffes med fængsel i op til otte år.

Fra bar til åen Det, de alle tre er enige om, er at de mødtes på Heidi's Bier Bar, hvor de delte en flaske vodka og juice. Alle tre havde forinden også drukket adskillige øl, og på overvågningsbillederne fra værtshuset ser man de tre sammen omkring et bord, ligesom man ser de tre forlade stedet lidt slingrende på grund af fuldskab. Derfra gik de i Munke Mose, angiveligt ifølge mændene for at tage en svømmetur i åen. Ifølge deres forklaringer var det kvinden, som insisterede på at ville bade. Ingen af dem kom dog nogensinde i vandet. Ifølge den 25-åriges forklaring havde han og kvinden flirtet allerede på Heidi's Bier Bar. Kvinden var kærlig, lagde an på ham, og de kyssede ifølge ham mange gange hinanden. På en bænk i mosen fortsatte kysseriet mellem de to, forklarede han i retten. Han knappede hendes bukser op og trak dem og trusserne ned, mens han kiggede hende i øjnene. Han trak også sine egne bukser ned, og havde kortvarigt samleje med hende, mens den 24-årige også sad på bænken og forholdt sig passivt. Pludselig ændrede kvinden adfærd, forklarede den 25-årige, og hun ville ikke være med mere. Det accepterede han, sagde han, og stoppede. Hun bad dem gå, og det gjorde de, mens de efterlod hende halvnøgen alene på bænken i parken. Efter episoden mødtes den 25-årige med uorden i sit tøj og med skidt på knæene med sin kæreste oppe i byen, men uden at fortælle hende, hvad der var foregået.

- Der skete ingenting Den 24-årige havde under afhøringen fredag i retten dog en ganske anden forklaring på, hvad der skete i Munke Mose. Der skete faktisk slet ikke noget, mente han, selv om anklageren forsøgte at få ham til at ændre sin forklaring. - Hvordan kan din forklaring være så meget anderledes og forskellig. Lyver din ven, spurgte anklageren. Uanset hvad fastholdt den 24-årige, at de ikke var gået til nogen bænk i Munke Mose, men i stedet sad på stentrappen ved Havhesten. Her havde han ikke bemærket, at der skulle være foregået noget som helst seksuelt mellem hans ven og kvinden, eller at kvinden skulle have råbt op, protesteret og modsat sig en voldtægt. Tre gange havde den 24-årige faktisk foreslået kvinden at tage en taxa hjem, fordi hun efter hans opfattelse var fuld og ikke havde det godt.

Lukkede døre Den unge kvinde blev fredag også afhørt i Retten i Odense, men det skete for lukkede døre uden tilhørere og presse, sådan som der er hjemmel til i retsplejeloven i voldtægtssager. På forhånd havde hendes bistandsadvokat bedt om at få de to tiltalte sendt ud af retslokalet, mens kvinden forklarede, hvad hun var blevet udsat for den pågældende nat. De tiltalte kunne dog høre hendes forklaring, mens de opholdt sig i et tilstødende lokale. Sagen fortsætter i næste uge, hvor der også ventes dom.