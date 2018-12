Voldtægtssag: Frivillig sex endte i ufrivillig sex

En 18-årig mand er blevet frifundet for at have tvunget en 19-årig kvinde fra Odense til yderligere sex, efter at de allerede havde haft samleje én gang.

Til at begynde med var det frivillig sex mellem en 19-årig kvinde fra Odense og en 18-årig mand fra København, men derefter var det efter kvindens opfattelse ufrivilligt og derfor voldtægt. Det fremgik af en retssag forleden ved Retten i Odense, hvor en 18-årig mand fra København var tiltalt i en lidt usædvanlig sag om voldtægt. For sagen var langtfra soleklar som mange andre voldtægtssager, for både af anklageskriftet og af de to parters forklaringer fremgik det, at de var gået hjem til en lejlighed i det sydøstlige Odense og havde sex frivilligt. Men her hørte enigheden også op, og de to parter havde hver deres forklaring, og eftersom der ikke havde været andre til stede, var der heller ingen vidner, som kunne bakke den enes forklaring op mere end den andens.

For den 18-årige mand var tilsyneladende gået videre end blot et almindeligt samleje. Så langt var parterne også enige om, men bagefter følte kvinden sig alligevel voldtaget, fordi hun efter sin opfattelse ikke var gået med til yderligere sex med manden. Af anklageskriftet fremgår det, at manden tiltvang sig yderligere samleje, blandt andet gennem trusler. Retten var dog ikke overbevist om, at manden havde til hensigt at begå voldtægt, ligesom retten heller ikke fandt det tilstrækkeligt bevist, at han havde hørt kvinden modsætte sig. Derefter valgte retten at frifinde den 18-årige mand.