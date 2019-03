Vokseværk på Lilleskolen: Kommunen vil lytte til protester

Paw Gadgaard, fagleder for lokalplanlægningen i Byplan, By- og Kulturforvaltningen, lover, at kommunen vil tage hensyn til alle parter, når et omdiskuteret lokalplanforslag for Lilleskolen i Hjallese skal indstilles til politisk behandling.

Hvad er årsagen til, at I har været med til at udarbejde et forholdsvist vidtgående lokalplanforslag med muligheder, der ellers ikke er til stede i et fladt kvarter?

- Vidtgående er jo relativt.

Det er også derfor, jeg understreger, at det er et fladt kvarter...

- Det er klart, der er forskellige holdninger til de planer, vi laver. Det er derfor, vi har en offentlig høring. Det er sjældent, vi hører folk sige, at de gerne vil have noget byggeri tættere på eller højere op. Så vi lytter til folks synspunkter og tager stilling til dem. Da vi får en henvendelse fra Lilleskolen om at købe en naboejendom, skal vi lave en ny lokalplan, fordi den nuværende lokalplan ikke giver mulighed for at bruge huset til skoleformål. Normalt ville vi ikke ellers lave en ny lokalplan for så lille en ting. Derfor har vi også spurgt skolen, om vi ikke skal fremtidssikre den, så vi ikke skal ud at lave en ny lokalplan om måske fem år, og så griber skolen selvfølgelig muligheden. Vi kan ikke lægge noget til efter en høringsfase, men der kan jo blive skrællet noget af.

Når du så har hørt de protester, der er, med de begrundelser, der er, kan man så forvente, at I vil skrælle muligheden for at bygge i to etager eller med tagterrasse, lige ved siden af naboen, af?

- Vi må forholde os til dem, og i sidste ende er det jo politikerne, der skal vedtage lokalplanen. Vi vil selvfølgelig sikre, at man ikke kan få fuldt udsyn til naboens have. Det har vi ingen interesse i. Vi har ingen trang til at genere nogen.