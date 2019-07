Voi beklager: Lover løsning på hurtige løbehjul i gågaderne

Det svenske firma Voi, der udlejer el-løbehjul i Odense, forsikrer i en mail til Fyens Stiftstidende, at der arbejdes hårdt på at få teknikken til at virke, så el-løbehjul ikke længere kan køre hurtigt i gågaderne.

Egentlig er det slet ikke meningen, at el-løbehjulene fra det svenske firma Voi, der blev sendt på gaden i Odense 1. juli, skulle kunne køre med fuld fart på op til 20 kilometer i timen i gågaderne. Men det kan de, for systemet, det såkaldte geo-fence der skulle begrænse farten til fem kilometer i timen i gågaderne, virker ikke, kunne Odense Kommunes By- og Kulturforvaltningen torsdag oplyse. Og det går af til voldsomt for sig. En, som har set det, er Mathilde Ravnhøj, salgsassistent i Winther's Kaffe & Te på hjørnet af Vestergade og Kongensgade, som i sidste uge forklarede: - De kører vildt og hurtigt. Og jeg har set nogen suse af sted i fuld fart med to på. I går så jeg, at der var en mand, som fik fat i nogle politibetjente for at få dem til at gribe ind, simpelthen fordi det var så voldsomt.

Voi: Det beklager vi Fredag morgen kommenterer Vois landechef i Danmark Eric André problemerne. Det sker i en mail rettet til Fyens Stiftstidende, hvor han understreger, at selskabet er i kontakt med Odense Kommune og arbejder på at få problemerne løst. "Vi har haft en god dialog med Odense Kommune om geofences, som er en del af vores aftale. Det inkluderer både såkaldte no-parking zoner og slow-speed zoner. I øjeblikket tester vi stadig nøjagtigheden af zonerne, særligt GPS-nøjagtigheden - og der er derfor stadig afvigelser. Det beklager vi selvfølgelig, og vi arbejder hårdt på i øjeblikket at få det endeligt på plads", skriver Eric André. Som udgangspunkt skal el-løbehjulene følge de samme regler som cykler, der indenfor bestemte tidsrum slet ikke må cykle i Odenses gågader - heller ikke selv om, det sker med fem kilometer i timen. Jacob Juhl Harberg, der er kontorchef i Letbane, Vej og Parkering hos Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, forklarede i en artikel 5. juli det med, at kommunen lige vil se, hvordan det virker at tillade trillehastighed. - Så ser vi lige, hvordan det opleves. Om det virker, eller om det slet ikke skal være muligt, at de kan køre der, lød hans begrundelse. Mandag øges antallet af el-løbehjul, der kan lejes i Odense, markant, når det tyske firma Tier kommer til byen med 440 løbehjul ud over de 250, som Voi allerede har opstillet. Også Tier lover, at firmaets løbehjul vil være fartbegrænset i gågaderne.