Virksomheder berørt af branden: - Det var surrealistisk at se

Firmaerne Kinematic og Komit er ærgerlige over at se deres arbejdsplads brænde ned foran øjene på dem. Foto: Nils Svalebøg

Komit og Kinematic er to af de 20 virksomheder, der til daglig arbejder i iværksætterhuset Munk House, der brød i brand tirsdag formiddag.

En af de virksomheder, der til daglig har til huse i Munk House, som brød i brand tirsdag formiddag, er Komit. Klaus Enevoldsen, der er afdelingsleder for udviklingsafdelingen fortæller, at det i første omgang var den kraftige røgudvikling, der fik medarbejderne til at reagere. - Vi ser en masse røg. Og da det ser ud som om, at det er fra vores bygning, bliver vi enige om, at vi skal ud. Vi tager vores ting og går stille og roligt ud. Der var ikke noget panik. En af mine kollegaer, er frivillig brandmand, så han er rimelig god til at sørge for, at folk kommer ud af deres kontorer, fortæller Klaus Enevoldsen. De 20 forskellige firmaer samles efterfølgende ude på parkeringspladsen for at tjekke, om alle er der. Efterfølgende er der flere medarbejdere, der ifølge Klaus Enevoldsen fjerner deres biler, da de er parkeret i nærheden af bygningen.

Ingen kaos Selv om Komit ikke kan vende tilbage til Munk House i morgen, betyder det ikke, at de ikke kan fortsætte deres arbejde. Da Munk House er et iværksætterhus, er der også udskiftning i virksomhederne i huset. Og en af de virksomheder, der er på vej til at flytte i større lokaler, er Komit. Firmaet skulle ifølge planen flytte i nye lokaler på fredag, så selv om det ifølge Klaus Enevoldsen selvfølgelig er ærgerligt, at iværksætterhuset er brændt ned, er det ikke en kaotisk situation for it-virksomheden. - Der er nogle enkelte, der arbejder hjemmefra onsdag, mens andre møder ind i de nye lokaler onsdag i stedet for fredag.

Surrealistisk at se på En af de andre virksomheder, der står uden tag over hovedet onsdag morgen, er Kinematic. Virksomheden sidder til daglig på første sal i bygningen. Derfor frygter softwareudvikler, Søren Holm også, at de har mistet meget af virksomhedens it-udstyr. - Når jeg kigger tilbage på det nu, synes jeg, at vi får for få ting med derfra. Men vi havde ikke regnet med, at det gik så galt. Personligt regnede jeg med, at brandvæsnet ville slukke det, og at vi kunne gå ind igen bagefter. Det var fuldstændig surrealistisk at se, hvordan det spredte sig så hurtigt, fortæller Søren Holm. De fire medarbejdere i Kinematic nåede at få deres computere, gps-modtagere og harddiske med back-up med ud fra bygningen. Bygningen ejes af erhvervsmanden Helge Munk.