Vinterfejring møder sommerfestival: Glow Odense kommer på Tinderbox

- Vores mål med at komme på Tinderbox handler for os om at møde alle de gæster, der kommer på Tinderbox. Glow Odense er jo helt nyt og stadigvæk ukendt, så vi skal ud og præsentere Glow og vise et udsnit af, hvad vi kan, siger Sanne Brigsted.

Håbet er, at Glow Odense kan få introduceret sig selv for odenseanerne.

Glow Odense finder sted i en gammel fabrikshal på Faaborgvej 248 B. Dørene åbner 21. november og lukker igen 4. januar. Glow Gardens er verdens største indendørs julefestival, der har oprindelse i USA og Canada. Glow Gardens er stiftet af familien Jansen i Canada, som har bygget et globalt eventkoncept, der er stærkt forankret i lokalsamfundene. Det første Glow-event blev lanceret i 2017 i nærheden af Vancouver, Canada, og siden har mere end 500.000 gæster besøgt de i alt fem Glow-events i Canada. I 2019 forventes mere end 1 million mennesker at besøge Glow på en af deres ni lokationer i USA, Canada og nu også Danmark. Odense er den første by uden for Nordamerika, hvor Glow Gardens holder en julefestival.

Lys og god stemning

Mellem koncerterne kan Tinderbox' 40.000 gæster opleve en seks meter høj skulptur af en pære, ti glødende gynger og ti lysende vipper. Derudover vil man også kunne deltage i konkurrencer om værdikort og billetter til Glow Odense i vintermånederne ved at finde Glows medarbejdere på festivalen og skanne en QR-kode på deres rygge.

Glow Odense meldte deres ankomst i Odense 12. juni, men allerede nu arbejder de på at finde nye samarbejdspartnere ud over Tinderbox.

- Vi arbejder på at lave forskellige samarbejder, så vi kan møde fynboerne. Vi har ikke nogen underskrevne aftaler lige nu, men vi arbejder på det. Vi tror på, det er en stærk måde, at sige hej, fortælle, engagere folk i forskellige konkurrencer og give dem en mulighed for at nyde solen i en gynge, så de kan mærke, hvad lys og god stemning kan gøre, siger Sanne Brigsted.

Selvom Glow nu kædes sammen med et stort sommerarrangement, er der ingen planer for at udvide Glow Odenses koncept.

- Det er en vinterting, forsikrer Sanne Brigsted.