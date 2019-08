Vinterberg gæstede OFF i Odense: - Jeg er drevet af lysten til at udforske livets sårbarhed

Den verdenskendte danske filminstruktør Thomas Vinterberg talte om filmkunst og lysten til at udforske og overskride grænser under en 'Talk' på Odense International Filmfestival lørdag. Det er Vinterbergs første offentlige optræden efter hans datters tragiske død for knap tre måneder siden.

Han fik sit store gennembrud med filmen Festen i 1998. Siden har Thomas Vinterberg lavet masser af film og høstet priser og anerkendelse verden over. Lørdag gæstede han Den Fynske Opera under Odense International Filmfestival, hvor han dykkede ned i sin efterhånden 32 år lange filmkarriere. En karriere, der startede usædvanlig tidligt. - Jeg var 16 år, da jeg lavede min første film. Jeg var en ung, overambitiøs knægt, som ikke kunne blive rockstjerne og derfor gik i gang med at lave en film i stedet. Den blev ikke særlig god, men den fik mig ind på Den Danske Filmskole som kun 19-årig, fortalte Thomas Vinterberg. Imens han besvarede spørgsmål fra to værter fra TheNextFilmFestival, blev der vist scener fra blandt andet filmene Festen, Jagten og Kollektivet. Sidstnævnte er inspireret af hans egen opvækst. - Jeg voksede op i et kollektiv og blev allerede dengang optaget af menneskers tvetydighed. Den måde, de kunne vise én side rundt om middagsbordet og så en helt anden, når de var alene med deres ægtefæller, fascinerede mig enormt. Jeg forsøger hele tiden at nå ind til den dybde, når jeg arbejder med skuespillerne. Den, der giver liv til lærredet, fortalte han. Det betyder for Thomas Vinterberg også, at et manuskript aldrig er færdigskrevet, før sidste scene er optaget. - Manuskripterne bliver til i tæt samarbejde med skuespillerne. De bliver skrevet om og skrevet til i én uendelighed. Med Trine Dyrholm i Kollektivet blev jeg hele tiden udfordret. Der skulle mere kant på, mere kød på hendes karakter, så det rettede vi til. Nogen - såsom Thomas Bo Larsen - er dygtige til at improvisere, mens andre helst skal holde sig til manus. For mig er det ligemeget, bare det virker, fortalte han.

Thomas Vinterberg Dansk filminstruktør og forfatter.

Født 19 maj 1969 på Frederiksberg.

Optaget på Den Danske Filmskole i 1989 som den yngste elev nogensinde.

Skabte filmreglerne Dogme 95 sammen med blandt andre Lars Von Trier, der forbyder rekvisitter, store lyssætninger og underlægningsmusik. Alle film skal desuden optages med håndholdte kameraer.

Fik sit store gennembrud med filmen Festen fra 1998, den vandt Juryens Pris ved filmfestivalen i Cannes og gjorde Vinterberg til stjerne. Herhjemme vandt filmen ikke færre end syv Robertpriser og tre Bodilpriser.

Han er gift med skuespiller og sognepræst Helene Reingaard Neumann (gift i Svanninge Kirke på Sydfyn). De har sammen en søn på syv år og en datter på tre år.

Var gift med Maria Walbom Vinterberg i 17 år. De blev skilt i 2017.

Sammen har de to døtre. Den ene, Ida Maria Vinterberg, døde i en trafikulykke i maj.

Lørdagens Talk på OFF i Odense var Vinterbergs første offentlige optræden, siden datterens tragiske død.

- Når man kan få de rette skuespillere og det rette manuskript til at passe sammen, så er det, at magien opstår, fortalte filminstruktør Thomas Vinterberg under en Talk ved Odense International Filmfestival. Foto: Kim Rune

Døden som tema Thomas Vinterberg film berører ofte nogle af nogle af samfundets helt store tabuer. I Festen var det incest, i Jagten pædofili. Også døden synes at være et gennemgående tema i mange af hans film. I filmen Kursk, der havde premiere i januar, er tiden bogstaveligt talt ved at løbe ud for de 118 besætningsmedlemmer ombord på den russiske ubåd. Selvom det eksistentielle ikke er et nyt tema i Vinterbergs film, var han alligevel en smule på udebane under optagelserne, der havde mange teknisk udfordrende scener. Men det var ikke noget, der skræmte ham, tværtimod. - Jeg er drevet af lysten til at udforske livets sårbare sider, men også hele tiden at udfordre mig selv. Det er selvfølgelig en balancegang imellem at forny sig, men samtidig være tro mod det, man er god til. Opskriften at omgive som med mennesker, der er virkelig dygtige, fortalte han. Filmen Kursk er baseret på netop ubåden Kursk, der sank i år 2000. Men selvom den er baseret på virkelige hændelser, er fiktion aldrig sandhed, forklarede Thomas Vinterberg. - Vi havde en russisk konsulent på filmen, som fortalte, at besætningsmedlemmer på ubåde typisk drikker rødvin - og ikke vodka - ombord. Men selvom det ville være tættere på sandheden, så ville folk ikke tro på det. Så i filmen drikker de altså vodka. Nogle gange bliver film mere realistiske, end de bliver sandfærdige, forklarede Thomas Vinterberg.

Thomas Vinterberg var særdeles veloplagt under lørdagens Talk til Odense International Filmfestival i Odense, hvor flere spirende filminstruktører var mødt op for at få gode råd. Foto: Kim Rune

Hyldest til alkoholen Thomas Vinterbergs næste filmprojekt bliver dramaet "Druk" med blandt andre Mads Mikkelsen og Lars Ranthe på rollelisten. Optagelserne gik i gang i juni. - Filmen bliver en hyldest til alkoholen og en hyldest til det at overskride grænser. Den er inspireret af teorien om, at vi bliver født med lidt for lidt alkohol i blodet. Historien har vist os, at nogle af de allerstørste genier og kunstnere var under indflydelse af alkohol. Og for de fleste af os kan alkohol for os til at åbne op og bliver mere kreative, fortalte han. Thomas Vinterberg måtte dog holde en måneds pause fra optagelserne, da han pludselig blev ramt af en voldsom tragedie. Han og ekskonen Maria Walbom Vinterberg mistede deres fælles datter, den 19-årige Ida Marie Vinterberg under en bilulykke i Belgien. Lørdagens talk var Thomas Vinterbergs første offentlige optræden efter hendes død.