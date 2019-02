Vinterbader skudt i havnebadet: 18-årig fortsat anholdt

Politiet har fået lov til at beholde en 18-årig mand i tre gange 24 timer for at efterforske videre i sagen om skud tirsdag aften mod en 57-årig vinterbader i Havnebadet i Odense.

Det var rettens afgørelse efter et grundlovsforhør onsdag eftermiddag, hvor en 18-årig mand blev fremstillet for lukkede døre sigtet for vold af særlig farlig karakter.

Episoden fandt sted tirsdag aften klokken 20.20, hvor den vinterbadende mand pludselig blev ramt af hagl i ryggen, skudt fra en førstesals lejlighed i Englandsgade.

Vinterbaderen var netop ved at stige op fra vandet ved Gammel Havnekaj, da han blev ramt i ryggen af et hagl affyret af et luftgevær. Han var dog uden for livsfare.

Senere samme aften blev den 18-årige mand anholdt, og ved grundlovsforhøret ved Retten i Odense onsdag eftermiddag nægtede han sig skyldig. Hvad han præcist har sagt under grundlovsforhøret og hvad der har været politiets beviser for at sigte den unge mand er uvist, eftersom det kom frem i den lukkede del af forhøret i retten.

Anklagemyndighedens argument for at lukke dørene var, at der stadig er personer på fri fod, som skal afhøres om episoden, og det dur ikke, at de kan læse den 18-åriges forklaringer i pressen. Det vil ifølge anklageren forhindre politiets mulighed for at opklare sagen.

Den 18-årige mand forbliver de næste døgn i politiets varetægt, mens vidner og andre, som var til stede tirsdag aften ved Englandsgade, bliver afhørt. Dermed kan han ikke følge sin skolegang på et af byens gymnasier.

Ifølge sigtelsen blev der skudt med et luftgevær af kaliber 4,5 millimeter, og vinterbaderen blev ramt i ryggen af ét hagl.

Lejlighedens beboer, som er en 57-årig mand, ejer luftgeværet, og han har i løbet af onsdagen også været anholdt af politiet og blevet afhørt. Der er dog ifølge Anklagemyndigheden ingen planer om at fremstille ham i grundlovsforhør. Det er uvist, hvad han er sigtet for.