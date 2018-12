Odense: Med et koben lykkedes det natten til søndag en tyv at bryde et vindue op til et virksomhedslokale ved Pakhusgården i Åløkkekvarteret. Politiet fik melding om indbruddet klokken 2.40, men tyven nåede væk med nogle LED-lamper.

Det var også et vindue, der blev brudt op, som gav en tyv adgang til en lejlighed på Sandkæret i Højby natten til søndag. Her skete indbruddet ifølge politiets oplysninger i tidsrummet mellem klokken 2.00 og 3.10. Tyven slap af sted med en Macbook.