Vinder af Stiften Golf Cup: - Det er totalt lotteri

Vinderen af dette års Stiften Golf Cup er kåret. Han hedder Tage Mellgren. Fredag kvalificerede han sig til finalen med 35 point, men scorede søndag 41 flotte point og vandt udover æren og en rejsekuffert et 25 år gammelt sølvfad.

- Jeg havde måske en lille fornemmelse, men det er svært at sige. Det er totalt lotteri, siger vinderen ydmygt.

Allerede efter de første ni huller havde han scoret 23 point. Han havde dog ikke forudset, at der kunne ligge en sejr og vente for enden af golfbanen.

Efter 18 huller og 41 point kunne 56-årige Tage Mellgren kalde sig vinder af Stiften Golf Cup 2019. Svenskeren, der har boet i Danmark i mere end 40 år, spillede bedre end sit handicap. I golf har man spillet til sit handicap, når man får 36 point, og med sine 41 point spillede turneringens vinder altså markant over sit eget niveau på finaledagen.

To vindere af Stiften Golf Cup - med 25 års mellemrum. Tage Mellgren modtager her det sølvfad, Erling Rasmussen vandt for et kvart århundrede siden. Foto: Michael Bager

Første gang i finalen

Tage Mellgren har deltaget i Stiften Golf Cup to gange før, men der kvalificerede han sig ikke til finalen. Han har spillet golf i seks år og rykkede i starten hurtigt ned i handicap, som inden finalen lå på 15,3. De seneste par år er handicappet dog steget lidt igen, fordi han ikke har haft så god tid til at prioritere golfen.

For Tage Mellgren er golf et frirum.

- Det er total afslapning. Man kan lave otte dårlige slag og et enkelt godt, og så jubler man over det gode slag. Men jeg nyder at komme herud to-tre gange om ugen.

Når Tage Mellgren ikke er at finde på golfbanen, arbejder han som psykoterapeut. Han flyttede i sin tid til Danmark, fordi han kom ind på musikkonservatoriet, og har levet af at være klassisk musiker i over 20 år. Han har også tilbragt nogle år i it-branchen, inden han landede i erhvervet som psykoterapeut.

Selvom Tage Mellgren var meget glad og beæret over sin nye titel som vinder af Stiften Golf Cup 2019, blev det dog ikke til den helt store fejring.

- Jeg skal på arbejde i SIND (landsorganisation for psykiske lidelser, red.) her kl. 17, så jeg har lige fire timer indtil da.