Vind en elbil til en kvart million

Hole-in-one. Det magiske slag for enhver golfspiller. Det perfekte slag, hvor golfbolden ender i hullet efter kun ét slag. Det præmieres i store, internationale turneringer ofte med for eksempel en eksklusiv bil. Og selv om bilen ikke er i Ferrari-klassen, er det faktisk muligt under de rette omstændigheder også at vinde en bil i Stiften Golf Cup. Bilen, en elbil af mærket Renault Zoe Intens, leveret af Autohuset Vestergaard, har en værdi af en kvart million kroner.

Men der er visse betingelser, før en Stiften Golf Cup-deltager kan køre af sted fra Odense Golfklubs anlæg ved Hollufgård i den nævnte bil.

- For det første skal det ske på 13. hul på Holluf Parkbanen, et par 3 hul, hvor der er 130-140 meter fra teestedet til hullet. Det er absolut realistisk for de fleste. For det andet skal det være på finaledagen, søndag den 28. juli, så man skal altså have kvalificeret sig til finalen for at have chancen. Og for det tredje skal man være amatørspiller, forklarer golfmanager Esben Hallundbæk, Odense Golfklub.

Sidste år var det også muligt at vinde en bil, men det lykkedes ikke for nogen, ja, der var ifølge Esben Hallundbæk heller ingen, der var rigtigt tæt på.