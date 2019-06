Vil ikke sættes i bås: Bilglade gæster på Finlandkaj er kede af at blive kaldt kriminelle

Den bilglade vennegruppe, der ofte mødes på Byens Ø er ærgerlig over, at være sat i samme bås som kriminelle. For dem handler det udelukkende om at mødes og hygge om deres fælles interesse for biler. På billedet ses Jule Sandholdt, Camilla Jespersen, Alex Christensen, Frederik Nygaard og Mikkel, der ikke ønsker at stå frem med efternavn. Foto: Victor Juul Grønbæk

Avisen skrev for nyligt om støjende og lyssky aktiviteter på parkeringsarealet på Finlandkaj. Nu står en flok unge mennesker frem for at fortælle, at de er kede af at blive kaldt kriminelle og klandret for andres handlinger.

Brummende motorer, tonede ruder og skinnende alufælge. For mange unge mennesker er biler det bedste i verden. Det samme gør sig gældende for en flok unge odenseanere, der regelmæssigt holder biltræf på parkeringspladsen ved Finlandkaj på Byens Ø. Her mødes de bilglade unge i en flok, der nogle gange kan komme op på 35 personer, hvor hygge og fællesskab er i forsædet. De er imidlertid ikke de eneste, der gæster parkeringspladsen. Men fordi de er så talstærkt til stede, føler de unge mennesker sig uretfærdigt dømt som kriminelle, efter avisen kom ud med artiklen om urolighederne på parkeringspladsen. Frederik Nygaard, der har henvendt sig til avisen på gruppens vegne, er ærgerlig over, at deres sammenkomster på havnen skal sammenlignes med kriminel adfærd. - Jeg kan sagtens nikke genkendende til, at der er andre typer hernede også, der ikke opfører sig ordentligt. Kiggede jeg ud af vinduet, efter jeg hørte en masse larm og en flok som os stå sammen, havde jeg sikkert tænkt det samme. Men vi er altså bare en flok unge mennesker, der har brug for et centralt sted at mødes og dyrke vores hobby for biler, fortæller han. Frederik Nygaard fortæller også, at de lange nattefester ikke har noget med dem at gøre. - Vi er alle almindelige mennesker med arbejde at stå op til næste morgen som så mange andre. Derfor kører vi også alle sammen hjem senest klokken 23. Vennegruppen er generelt bekymret for, hvordan deres uskyldige biltræf nu ses som kriminel aktivitet, og hvad det kan have af betydning for job og andre forhold i deres liv.

Frederik Nygaard forstår godt, at kollegiets beboere har svært ved at adskille dem fra resten af gæsterne på Byens Ø, der måske ikke opfører sig ordentligt. Han opfordrer dem dog til at tage kontakt til dem i stedet for at anmelde dem. Foto: Victor Juul Grønbæk

Biler som samlingspunkt For Frederik Nygaard og vennerne er deres møder på Byens Ø en bærende faktor for vennegruppen. Parkeringspladsens centrale position giver den ideelle placering for deres biltræf. - Bilerne er det, vi samles om. Vi elsker at vise nye detaljer på bilerne frem, vi mødes og vender verdenssituationen og løser eventuelle interne konflikter. For os handler det om at komme hinanden ved og hygge i dejlige omgivelser, siger Frederik Nygaard. Møderne på havnen har næsten fået en rituel status for de unge mennesker.

- Jeg er virkelig ked af, at vi er blevet genkendt på billedet og sammenlignes med kriminelle. Det har gjort at jeg har været nervøs for at miste mit arbejde og andre relationer. Jeg synes virkelig det er ærgerligt, at det skal være sådan, fortæller Julie Sandholdt. Foto: Victor Juul Grønbæk

Hvis ikke havnen, hvor så? Gruppen af venner har længe ledt efter andre steder i byen, hvor der er plads til, at de kan mødes med deres biler. Desværre er det ikke lykkedes dem at finde steder, hvor de ikke er blevet smidt væk. De er blevet bedt om at forlade parkeringspladser ved Rosengårdcentret, Odense Congress Center og adskillige parkeringskældre på regnfulde dage. De bilglade unge håber på, at der kunne findes et sted i byen, hvor der var plads til dem og deres interesse. De tror dog ikke på sandsynligheden for sådan en plads. - Det ville klart være at foretrække, hvis der var et sted med plads til vores interesse. Jeg tror bare ikke, at det er et krav, man kan stille, når man er en flok på 35 unge mennesker. Det er ikke noget, der kan tilgodeses. Vi gør, hvad vi kan for ikke at være generende. Det er åbenbart ikke gået så godt, som vi troede, konstaterer Frederik Nygaard.