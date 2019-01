HUNDERUP: Vil du døbes uden at have bestilt tid ved en gudstjeneste, så mød op på lørdag, den 26. januar, mellem klokken 15 og 17 i Thomas Kingos Kirke på Bülowsvej 9-11.

Her er der drop ind-dåb, hvor man blot medbringer fotolegitimation, og "naturligvis et oprigtigt ønske om at blive døbt", som sognepræst Eva Tøjner Götke udtrykker det. Inden selve dåbshandlingen har man en kort samtale med en af kirkens præster, en samtale, der naturligvis kan fortsætte på et andet tidspunkt, hvis man ønsker det. Efter dåben, med dåbsattesten i hånden, kan man fejre begivenheden med en forfriskning i salen ved siden af kirkerummet.

Man er velkommen til at medbringe egne dåbsvidner, men frivillige i kirken tager gerne den tjans, og alle døbes, om man hører til sognet eller ej. /RAS