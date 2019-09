Måske var det en historisk interesseret indbrudstyv - måske var det bare tilfældigt. I hvert fald stjal den ukendte gerningsmand i weekenden et vikingetelt og forskelligt vintertøj i forbindelse med et indbrud i et kælderrum under en ejendom på Skjoldsvej i Bolbro. Tyven kom ind ved at bryde eller klippe en hængelås op. Indbruddet blev opdaget søndag formiddag, og det var ikke den eneste ejendom, hvor der var ubudne gæster i kælderen.

Et par dage forinden, fredag morgen, opdagede ejeren af et kælderrum i en ejendom i Thuresensgade i centrum, at nogen havde brudt en dør til et kælderrum op. Her havde vedkommende stjålet et rollespilsskjold og rollespilssværd, 12 cider og forskelligt håndværktøj fra en værktøjskasse.