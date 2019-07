Vikingerne var de første i byen

Amatørarkæologer har haft nok at se til på Vester Kærbys marker gennem tiden. Området var tæt bebygget i vikingetiden med værksteds- og handelspladser nær landsbyen, og jorden gemmer på mange velbevarede hemmeligheder.

Der er også fundet en 4000 år gammel randlisteøkse, en 2000 år gammel guldring, et guldsmykke og en guldbarre - og det er generelt meget specielt at finde guld.

Arkæologiske udgravninger på landsbyens marker har gennem årene vist, at der gemmer sig masser af fortidslevn fra Vester Kærbys storhedstid. Helt op til den tidlige middelalder kæmpede byen om at være det store handelscentrum i området, men det blev Odense, som vandt den kamp i sidste ende. Amatørarkæologer fra hele norden har gået markerne tynde med metaldetektorer, og hver gang har de fundet spændende hemmeligheder fra datiden: Gamle ildsteder, affaldsgruber, stolpehuller fra et hus dateret tilbage fra cirka perioden 800 f.Kr. til 300 f.Kr og meget mere.

Adelbyen Vester Kærby blev anlagt omkring overgangen mellem vikingetid og middelalder. Byen optræder for første gang med navn i historien i 1231 i formen "Kyarbu".

En sensationel mønt

I 2013 gjorde amatørarkæolog Brian Bechmann er stort og sensationelt fund på en af markerne i Vester Kærby. Det var en augustdag, hvor han gik hen over marken lige efter, at der var pløjet og sået. Her fandt han en mønt liggende i overfladen, hvorefter han henvendte sig til en arkæologkollega med forstand på mønter.

Det viste sig at være en i Danmark ny og ukendt frankisk mønt fra 800-tallet, som blev fundet på et sted, hvor der har ligget en gammel vikingeplads. Mønten blev slået under den frankiske konge Pippin den Anden af Aquitanien, som var konge af det karolingiske dynasti og regerede fra år 838 til 864. Det var en del af Frankerriget, og mønten er fra den tid, hvor nordiske vikinger hærgede området.

Jens Christian Moesgaard fra Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet kaldte i 2013 fundet for en lille sensation. Det er også grunden til, at mønten blev erklæret for danefæ, da det var den første af sin slags, som blev fundet i Danmark.

I vikingetiden blev mønten formentlig benyttet som smykke, da den var gennemboret. I 800-tallet var mønter generelt sjældne, og det gav derfor en vis status at bære dem som smykker om halsen.

Området ved Vester Kærby har været både rigt og tæt bebygget i vikingetiden, hvor værksteds- og handelspladserne har ligget tæt på hinanden nær Odense Fjord og Kerteminde Fjord - og særligt i området ved Kertinge Nor.

Kilde: Nationalmuseet