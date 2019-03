Der var fare for, at et stillads omkring en af de boligblokke i Korsløkke-kvarteret, som er under renovering, kunne vælte ud over Ørbækvej. Derfor har vejen været afspærret det meste af natten til tirsdag mellem Nyborgvej og Munkerisvej. Foto: Kenneth Klingenberg

Trafikanter, som normalt kører ad Ørbækvej gennem Odense, måtte tirsdag morgen ud på en omvej. Mellem Nyborgvej og Munkerisvej var Ørbækvej spærret, fordi der var fare for, at et stillads væltede ud over vejen.

Odense: Ørbækvej mellem Nyborgvej og Munkerisvej er tirsdag morgen klokken 7.30 blevet genåbnet for trafik. Det oplyser Fyns Politi på Twitter. Vejen blev spærret først på natten til tirsdag på grund af kraftige vindstød; der var ifølge myndighederne fare for, at blæsten kunne vælte et stillads på den nærliggende Johannes Larsens Vej ud på vejen. Mandskab fra politiet og politihjemmeværnet var natten igennem og i de tidlige morgentimer til stede ved indkørslen til vejen fra L.A. Ringsvej og ved både Nyborgvej og Munkerisvej. Her blev trafikken dirigeret ad en omkørsel via de to veje. Vejdirektoratet oplyste tidligt tirsdag morgen, at det spærrede stykke af Ørbækvej først ventedes genåbnet op ad formiddagen, men klokken halv otte kunne Fyns Politi melde vejen åben.

Der var fare for, at et stillads omkring en af de boligblokke i Korsløkke-kvarteret, som er under renovering, kunne vælte ud over Ørbækvej. Derfor har vejen været afspærret det meste af natten til tirsdag mellem Nyborgvej og Munkerisvej. Foto: Kenneth Klingenberg

Så bliver Ørbækvej i Odense igen åbnet for trafik, idet stilladset på stedet er blevet sikret. Kør forsigtigt. -- Fyns Politi (@FynsPoliti) 5. marts 2019 Ørbækvej i Odense er spærret fra Nyborgvej til Munkerisvej, idet der er fare for, at et stillads på Johannes Larsens Vej vælter ud over Ørbækvej. Der er etableret omkørsel via Munkerisvej og Nyborgvej. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 5. marts 2019

Der var etableret omkørsel ad Nyborgvej og Munkerisvej (den orange linje).