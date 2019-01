Vidne til smadrede bilruder i Dalum: - Han skreg 'I skal alle dø'

Suraja Koleilat troede først lyden af ruder, der blev knust, var skud. Hendes mand havde hjulpet gerningsmanden få dage før, da hans hund blev dræbt. - Jeg synes, det er synd for ham, at hans hund blev slået ihjel, og jeg forstår, at han er oprevet. Men det er ikke i orden at lade det gå ud over andre, siger hun. Foto: Sugi Thiru