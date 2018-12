Vidne så sort VW: Cyklist kørt ned af bil - føreren stak af

Odense: Fyns Politi vil gerne høre fra vidner, der måtte have bemærket en sort VW Golf i området ved Østre Stationsvej og Klostervej i det centrale Odense omkring klokken 1.20 natten til lørdag.

Politiet fik klokken 1.21 anmeldelse om, at en cyklist var blevet ramt af en bil på Østre Stationsvej ud for nummer 41. Ifølge et vidne var det en sort Volkswagen Golf, som ramte cyklisten, der blev slået i jorden.

Bilisten standsede ikke, men kørte fra stedet ad Klostervej, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Cyklisten, en 41-årig mand fra Odense, slog hovedet ved påkørslen og blev umiddelbart meldt ukontaktbar, men han var ved bevidsthed, da politiet nåede frem, oplyser vagtchefen.

Politiet tager imod oplysninger i sagen på telefon 114.