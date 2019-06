Hvordan trives personer med moderat til svær demens? Og hvad skal der til for at den demente føler sig veltilpas?

Det spørgsmål har forskere i Sverige undersøgt nærmere for adskillige år siden. Her er samarbejde mellem forskere, demente, pårørende og sundhedspersonalet nemlig længere fremme end i Danmark.

En central spiller her er det svenske demenscenter, Svenskt Demenscentrum, for centret indsamler, strukturerer og formidler den nyeste forskning og viden og prøver så at omsætte den til noget, der kan bruges praktisk her og nu. For eksempel har man lavet en "Demens ABC", der tilbyder e-learning til plejepersonale i hele Sverige.

Da den danske sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i 2016 søgte inspiration til regeringens kommende nationale demenshandlingsplan, lagde hun således også turen forbi her. Og vi kan godt lære noget af den svenske tilgang, mener professor Pernille Tanggaard Andersen, forskningsleder på et nyt ambitiøst, tværfagligt forskningsprojekt på SDU og OUH:

- Der er også i Danmark behov for praksisnær forskning, der handler om de borgere, der bor i eget hjem. Hvordan tackler kommunerne det samspil, og hvad giver livskvalitet for den enkelte borger? Det er interessant, at der ikke har været givet penge til et stort forskningsprojekt i det herhjemme endnu. Det vil vi gerne ændre på, siger hun.

Svenskt Demenscentrum blev stiftet i 2008 af Stockholms Län Äldrecentrum Fonden - et videnscenter for forskning, udvikling og uddannelse inden for ældreområdet - og Stiftelsen Silviahemmet, et højt respekteret demenshjem, som også tilbyder sundhedsfaglig specialuddannelse inden for demenspleje.