Victoria og Ann-Sophie vil leve af deres manuskripter

Det kræver mere end passion at dyrke sin hobby professionelt. For Victoria Karlsen og Ann-Sophie Porsmose Christensen er målet at blive manuskriptforfattere, og de håber, at skrivehi-projektet på Stjerneskibet kan hjælpe dem med at tænke som iværksættere.

- Titlen er "Under sløret", og det handler om en homoseksuel muslim, der skal prøve at finde sin egen identitet og være tro mod sig selv. Han opdager langsomt drag kulturen og finder ud af, at han rigtig gerne vil være drag queen, fortæller Victoria Karlsen.

Iværksætterhuset Stjerneskibet ved Odense Havn danner i øjeblikket ramme om et nyt projekt, hvor syv studerende fra Syddansk Universitet skal sidde i skrivehi. Forløbet er dog ikke kun et kreativt afbræk fra hverdagen, men også en mulighed for at få gode råd fra iværksætterkonsulenter og andre rådgivere, der holder til i huset.

På vej op ad trappen til øverste etage er det kun lyden af ivrig tasten på computere, som afslører, at der er nogen hjemme. Fire kvindelige studerende sidder ved hvert sit skrivebord imens middagssolen oplyser rummet og giver ny energi til at skrible idéer ned på blokken.

- Det har også givet mig en form for arbejdsro, som ellers er svær at finde derhjemme. Når man kommer herhen, tager man på arbejde, siger Victoria Karlsen.

Hun er allerede begejstret for forløbet, og alle har været rigtig søde og gode til at hjælpe hinanden.

- Jeg vil gerne leve af mine drømme, så jeg håber helt klart at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Hvor skal man starte henne, hvilke job skal man tage imod og hvad kan man tilbyde? Jeg vil især have fokus på, hvilken vej jeg skal gå, når jeg er færdig med studiet til sommer, fortæller Victoria Karlsen.

For at drømmene kan realiseres kræver det blandt andet, at Victoria Karlsen lærer at tænke mere som en iværksætter. Og det er derfor, at hun har meldt sig til forløbet på Stjerneskibet.

Hendes største inspirationskilder er Joanna Hogg, Martin Scorsese, Bille August og Lars von Trier. Og hvis hun skulle pege på et filmmanuskript, hun gerne ville have skrevet, må det være "The House that Jack Built".

En udmærket hobby

En anden af deltagerne hedder Ann-Sophie Porsmose Christensen. Hun er 31 år, mor til tre og læser bachelor i dansk på 4. semester. Hun har lige søgt ind på manuskriptudvikling, fordi hun drømmer om at lave film. I halvandet år har hun arbejdet på en dokumentarfilm sammen med en instruktør, som også er hendes nabo. Filmen er også omdrejningspunktet i de to måneder, hun er med i skrivehi-projektet.

- Dokumentaren handler om vold mod fødende kvinder i Brasilien. Man anslår, at en ud af fire brasilianske kvinder bliver udsat for verbal eller fysisk vold i fødselssituationen, og det er jo helt forfærdelige tal, fortæller Ann-Sophie Porsmose Christensen.

I ti år har Ann-Sophie skrevet idéer til sin lille kuffert under sengen. Farfaren var filminstruktør, og hendes far har derfor fortalt meget om, hvad det vil sige at være barn af én med en meget svingende levestandard.

- Hele mit liv har jeg fået at vide, at det at skrive historier er en udmærket hobby, men at jeg skulle sørge for at finde på noget andet. Jeg har derfor sat næsen op efter, at jeg skulle lave noget mere borgerligt, men nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver nødt til at gøre noget ved de historier, siger Ann-Sophie Porsmose Christensen og fortsætter:

- Den helt ultimative drøm er, at arbejdet med film er det eneste, jeg kommer til at lave om 5-10 år. Jeg vil gerne prøve mig af, skrive en bog og finde plads til at lege imens jeg har et godt økonomisk grundlag.