Verdensmål i børnehøjde: Ny skolehave skal lære elever om bæredygtighed

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen og børn fra Risingskolen markede i dag indvielsen med at plante et træ. Foto: Odense Kommune.

En ny skolehave er blevet indviet i Skibhusene. Her skal elever fra Risingskolen og H.C. Anders Skolen stikke hænderne i jorden for at lære om verdensmål og grøntsager.

Der var rig lejlighed til at få jord under neglene, da 4.-klasses-elever fra Risingskolen torsdag indviede en ny skolehave i Odense. Med til indvielsen af den nye skolehave var rådmand for Børn- og Ungeudvalget, Susanne Crawley Larsen (R). Efter hendes mening kan skolehaverne lære børn færdigheder, der er ligeså vigtige som de grundlæggende skolefærdigheder. - Når de selv får frø, jord og hakkejern mellem hænderne, får de en bedre forståelse af bæredygtighed, madkultur og sundhed - og det er lige så vigtigt som at kunne læse, skrive og regne. Jeg har selv besøgt de to første skolehaver og der oplevet begejstringen hos børnene. Det glæder mig, at vi nu med endnu en skolehave kan give endnu flere børn muligheden for at arbejde i et lidt anderledes klasseværelse, som skolehaverne jo er, siger Susanne Crawley Larsen. Når eleverne har dyrket afgrøder, bruger de dem til madlavning i skolehavens udekøkkener. På den måde arbejder børnene helt konkret med verdensmålene, ved at der sættes fokus på bæredygtighed i byen samtidig med, at børnene lærer noget om naturen og klimaet.

Skolehaver Den nye skolehave blev indviet 6. juni og er den tredje af slagsen i Odense. Den første åbnede på Falen i 2011, og i 2016 kom skolehave nummer to til i Holluf Pile.I havens første sæson fra april til oktober benyttes den af fem 4. klasser fra Risingskolen og H.C. Andersen Skolen. Fremover skal haven benyttes af i alt 12 klasser.



Bag haverne står den almennyttige forening Haver til Maver. De udvikler og udbreder skolehaver over hele landet, og de tilbyder rådgivning til dem, der ønsker at starte en skolehave.



Foruden den nye have er der 16 skolehaver på Fyn. På landsplan er der i alt 41.

Haver til Maver Skolehaven er én af mange landet over, som foreningen Haver til Maver har hjulpet med at gøre til virkelighed, og den ligger hos Natur- og Friluftscenter Skibhusgården. Leder Per Christensen peger på, at der også er meget læring i havearbejdet: - Med "Haver til Maver" sætter vi naturen på skoleskemaet og giver skoleelever en rigtig god forståelse for samspillet mellem dyrkning, madlavning og den havenære natur. Når børnene sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagsnavne. Selvom skolehaven blev indviet i dag, har eleverne sået og passet afgrøder i haven siden slutning af april. Inden længe kan de se frem til at høste deres første afgrøder. Den nye have betyder, at der nu er omkring 1.000 elever, der stikker hænderne i jorden i Odenses skolehaver.